Halo 1 Remake enthüllt Release und in wenigen Wochen geht's schon los

Halo: Campaign Evolved erscheint bereits im Juli.

Mit Halo: Campaign Evolved kehrt der erste Auftritt des Master Chief zurück – und diesmal sogar auf PS5. Während des Xbox Showcase wurde jetzt der Release des Remakes angekündigt.

Wann geht's los? Am 28. Juli 2026 auf Xbox Series, PS5 und PC

Zur Feier des Tages gab's während des Events auch einen neuen Gameplay-Trailer zum Story-Shooter, der neue Missionen zeigt und den ihr euch hier anschauen könnt:

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Alle weiteren Infos aus dem Xbox Showcase könnt ihr bei uns im Live-Ticker und später am Abend in einer ausführlichen Übersicht samt allen Ankündigungen nachlesen.

Hier geht's zum Artikel:

Xbox Games Showcase Alle Spiele und Infos im Live-Ticker von Tobias Veltin

Und jetzt sind die Halo-Fans unter euch und alle jene, die es werden wollen, gefragt: Habt ihr Bock auf Campaign Evolved und seit zum Release im Juli direkt mit dabei?