Halo 1 Remake enthüllt Release und in wenigen Wochen geht's schon los

Campaign Evolved war auf dem Xbox Showcase mit neuem Gameplay zu sehen.

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Dennis Müller
07.06.2026 | 19:25 Uhr

Halo: Campaign Evolved erscheint bereits im Juli. Halo: Campaign Evolved erscheint bereits im Juli.

Mit Halo: Campaign Evolved kehrt der erste Auftritt des Master Chief zurück – und diesmal sogar auf PS5. Während des Xbox Showcase wurde jetzt der Release des Remakes angekündigt.

  • Wann geht's los? Am 28. Juli 2026 auf Xbox Series, PS5 und PC

Zur Feier des Tages gab's während des Events auch einen neuen Gameplay-Trailer zum Story-Shooter, der neue Missionen zeigt und den ihr euch hier anschauen könnt:

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Alle weiteren Infos aus dem Xbox Showcase könnt ihr bei uns im Live-Ticker und später am Abend in einer ausführlichen Übersicht samt allen Ankündigungen nachlesen.

Hier geht's zum Artikel:

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Und jetzt sind die Halo-Fans unter euch und alle jene, die es werden wollen, gefragt: Habt ihr Bock auf Campaign Evolved und seit zum Release im Juli direkt mit dabei?

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Halo: Combat Evolved

Halo: Combat Evolved

Genre: Action

Release: 15.11.2001 (Xbox)

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