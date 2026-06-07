Halo 1 Remake enthüllt Release und in wenigen Wochen geht's schon los

Mit Halo: Campaign Evolved kehrt der erste Auftritt des Master Chief zurück – und diesmal sogar auf PS5. Während des Xbox Showcase wurde jetzt der Release des Remakes angekündigt.
- Wann geht's los? Am 28. Juli 2026 auf Xbox Series, PS5 und PC
Zur Feier des Tages gab's während des Events auch einen neuen Gameplay-Trailer zum Story-Shooter, der neue Missionen zeigt und den ihr euch hier anschauen könnt:
Link zum YouTube-Inhalt
Alle weiteren Infos aus dem Xbox Showcase könnt ihr bei uns im Live-Ticker und später am Abend in einer ausführlichen Übersicht samt allen Ankündigungen nachlesen.
Hier geht's zum Artikel:
Und jetzt sind die Halo-Fans unter euch und alle jene, die es werden wollen, gefragt: Habt ihr Bock auf Campaign Evolved und seit zum Release im Juli direkt mit dabei?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.