Halo Infinite: So ändert ihr den Schwierigkeitsgrad der Kampagne

Einfach, Normal, Heldenhaft, Legendär. Das sind die vier Schwierigkeitsgrade, auf denen ihr die Kampagne von Halo Infinite angehen könnt. Insbesondere die letzten beiden können echte Herausforderungen sein, denn hier sind die Gegner wesentlich zäher und der Master Chief kann deutlich weniger einstecken.

Wer merkt, dass der aktuell eingestellte Schwierigkeitsgrad nicht passt - also entweder zu leicht oder zu schwer ist - hat auch in Halo Infinite eine Option, diesen anzupassen. Allerdings ist diese Einstellungsmöglichkeit nicht sofort ersichtlich.

Einstellung ist da, hat sich aber versteckt

Denn wenn ihr die Kampagne erst einmal gestartet habt, gibt es im Optionsmenü keinen entsprechenden Eintrag, der die Schwierigkeit sofort anpasst. Das ist aber kein Grund zur Sorge, denn die Einstellungsmöglichkeit hat sich an anderer Stelle versteckt. So funktioniert das Ganze:

Wählt im Hauptmenü des Spiels die Kampagne aus.

Geht dann auf "Spiel laden".

Wählt den entsprechenden Spielstand, für den ihr die Schwierigkeit ändern wollt.

Sucht unter "Schwierigkeit" den gewünschten Schwerigkeitsgrad aus.

Wenn ihr dann auf "Spielen" geht, lädt der Spielstand mit der neuen ausgewählten Schwierigkeit, die daraufhin als Standard eingestellt ist. Ihr braucht diesen Prozess also nicht bei jedem Neustart zu wiederholen, sondern könnt in einer darauffolgenden Session einfach auf "Fortsetzen" im Hauptmenü klicken.

Die Kampagne von Halo Infinite ist seit dem 8. Dezember verfügbar, der Free2Play-Multiplayer-Modus startete in einer Betaversion bereits Mitte November. Alle Stärken und Schwächen des Shooters für Xbox Series X/S, Xbox One und PC besprechen wir in unserem großen Test zu Halo Infinite.

