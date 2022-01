Halo Infinite: Neuer Modus soll angeblich Spieler von Fortnite und CoD anziehen

Microsoft möchte mit Halo Infinite in Zukunft offenbar vermehrt Neueinsteiger*innen ins FPS-Genre und Casual-Gamer ansprechen. Angeblich arbeitet das Support-Studio Certain Affinity an einem Spielmodus für den Multiplayer, der laut Windows Central auf "Spieler von Fortnite, Call of Duty Warzone oder Apex Legends abzielt". Bis "Project Tatanka" erscheint, werden aber wohl noch einige Monate vergehen.

Das könnte hinter dem neuen Modus für Halo Infinite stecken

Zum genauen Gameplay-Loop des neuen Spielmodus hat Windows Central leider keine Informationen. Allerdings will das Portal wissen, dass ein Zusammenhang mit dem Baukasten-Modus Forge besteht und dass freigespielte kosmetische Items Verwendung finden werden. Konkrete Hinweise sehen anders aus.

Kommt ein Battle Royale? Das ist natürlich die naheliegendste These. Es ist offensichtlich, dass sich ein Battle-Royale-Modus entweder zu einem bestimmten Zeitpunkt für Halo Infinite in Arbeit befand oder dass ein solcher für die Zukunft geplant ist. Sogar eine Audio-File mit den Worten "Battle Royale" wurde im Code entdeckt. Das bedeutet aber nicht, dass ein solcher Modus auch wirklich erscheinen wird.

Neue Multiplayer-Maps stehen laut einem Leak ebenfalls an:

13 1 Mehr zum Thema Halo Infinite-Leak gibt Ausblick auf fünf mögliche neue Multiplayer-Maps

BR und Forge: Der Leak beinhaltet noch die Information, dass die Community für den neuen Modus selbst Inhalte erstellen darf. Ein Battle Royale, dass wir selbst in Forge mitgestalten können, klingt absolut plausibel. Dieses kreative Element würde das Battle Royale von der Konkurrenz abheben und könnte Fans von Spielen wie Fortnite oder Minecraft ansprechen.

Wann erscheint Forge? Wenn der neue Spielmodus auf Forge baut, könnten wir noch bis Ende des Jahres warten müssen, da sich die Seasons von Infinite verschoben haben. Forge kommt nach aktuellen Plänen mit dem Start von Season 3.

Halo könnt ihr bald auch als Serie im TV genießen:

Weitere aktuelle News zu Halo Infinite:

Studio arbeitet an spannendem "Monster Hunter"-Projekt für Xbox

Certain Affinity wurde von ehemaligen Bungie-Devs gegründet und tat sich in der Vergangenheit in erster Linie als Support-Studio hervor. Neben Halo durfte das Team unter anderem an Call of Duty und Left 4 Dead mitwirken.

Neues Projekt: Laut einem Leak hat Certain Affinity von Microsoft den Auftrag erhalten, neben Halo ein exklusives Xbox-Spiel zu entwickeln. Dieses orientiert sich angeblich am Monster Hunter-Franchise und soll irgendwann 2023 oder 2024 vorgestellt werden.

Was haltet ihr von einem simpleren Spielmodus für Halo Infinite?