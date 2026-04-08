Harry Potter: Auf HBO Max gibt es schon jetzt ein Special zur Serie, 8 Monate vor dem eigentlichen Start

HBO hat eine Doku zur Harry Potter-Serie veröffentlicht. (© HBO / Warner Bros. Discovery)

Ende März überraschte HBO alle Fans mit dem ersten Trailer zur neuen Harry Potter-Serie und der Ankündigung, dass diese schon im Dezember 2026 starten soll. Am Ostersonntag wurde nun sogar schon ein erstes Special zur Show veröffentlicht.

Neue Harry Potter-Doku jetzt schon verfügbar

"Finding Harry - Die Kunst hinter der Magie" ist eine Making-Of-Dokumentation zur neuen HBO-Umsetzung von Harry Potter. Die knapp 26 Minuten lange Doku wurde am 5. April 2026 auf HBO Max veröffentlicht und gibt einen Einblick in die Arbeiten hinter den Kulissen.

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

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Knapp acht Monate vor dem Streamingstart (Weihnachten 2026) gibt es also einen ersten ausführlicheren Einblick in die neue Harry Potter-Welt, das die Fans in den nächsten Jahren vor die Bildschirme locken soll.

In der Doku geht es unter anderem darum, wie Dominic McLaughlin als Darsteller für die namensgebende Titelrolle gesucht und gefunden wurde. Es wird auch erzählt, wie viele andere der Schauspieler*innen zu dem Projekt kamen und wie Tierwesen zum Leben erweckt werden.

Das Special macht auch einmal mehr klar, dass die HBO-Serie die Vorlage möglichst detailgetreu umsetzen möchte. Der Look wird sich dabei teilweise stark von dem der Kinofilme unterscheiden.

Wie wir selbst durch das Anschauen der Doku bestätigt bekamen, wird die Serie tatsächlich in den frühen 1990er-Jahren spielen. In den Büchern wurde Harry im Jahr 1980 geboren, seine Einschulung in Hogwarts findet also 1991 statt.

Die Filme haben sich nie groß mit der Zeit beschäftigt, viele Kostüme der Muggelwelt entstammten aber eindeutig den 2000ern, in denen die Filme eben auch gemacht wurden und ins Kino kamen. Die HBO-Serie soll sich deutlich mehr nach den 90ern anfühlen.

Um diesen Look zu erreichen, wurden etwa zahlreiche Vintageläden durchforstet, um echte Kleidung aus dieser Zeit zu finden und beim Drehen der Serie zu nutzen. Die Show könnte sich für viele Fans also nostalgischer anfühlen als gedacht.

Habt ihr die Doku schon gesehen? Was haltet ihr von der neuen Harry Potter-Serie?