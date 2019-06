Jeder, der auch nur am Rande mit Harry Potter zu tun hat, weiß, wie wichtig in der Welt der Hexen und Zauberer Englands das Haus ist, dem die Schüler in Hogwarts zugeordnet werden. In Harry Potter: Wizards Unite wird uns überlassen, welchem Haus wir uns zugehörig fühlen. Auf unser Spiel hat die Wahl jedoch, anders als in Hogwarts, keinen großen Einfluss. Eine andere Entscheidung ist sehr viel wichtiger.

Welchen Unterschied machen die Häuser?

Die Wahl unseres Hauses hat nämlich neben einem dementsprechenden Abzeichen in unserem Spielerprofil aktuell nur eine andere Auswirkung: Die Farbe unserer Figur auf der Map. Ravenclaws sind blau, Hufflepuffs gelb, Gryffindors rot und Slytherins grün.

Der Grund, warum die Wahl keinen Unterschied macht, ist der Wunsch der Entwickler nach Kooperation unter den Spielern. Anders als in Pokémon Go, haben uns die Entwickler bei einem Anspieltermin erklärt, sollen die Hexen und Zauberer der S.O.S.-Taskforce (Statute of Secrecy, das internationale Statut zur Geheimhaltung der Magie) zusammenarbeiten.

Gemeinsam geht es gegen Todesser, Trolle oder andere Auswirkungen der Calamity, nicht gegeneinander. PvP soll es, jedenfalls zum Launch, nicht geben.

Wähle weise: Berufe sind wichtiger als Häuser

Während die Wahl des Hauses also keinen Einfluss auf unser Spiel hat ist die Wahl es Berufes sehr viel wichtiger. Die bestimmt nämlich, wie sich unsere Fähigkeiten entwickeln und welche Skills uns im RPG-Teil des Spiels zur Verfügung stehen.

Zum Launch sind drei Berufsgruppen verfügbar:

Auror (offensiver Charakter, spezialisiert auf Zaubersprüche)

(offensiver Charakter, spezialisiert auf Zaubersprüche) Magizoologe (Support-Charakter, spezialisiert auf Status-Buffs und Tierwesen)

(Support-Charakter, spezialisiert auf Status-Buffs und Tierwesen) Professor (Allrounder, hat von allem etwas)

Im Skilltree der Auroren finden sich dementsprechend mehr Angriffszaubersprüche, außerdem ist er besonders effektiv gegen Todesser.

Magizoologen hingegen können ihr Team besser unterstützen und haben gegen magische Tierwesen die Oberhand. Im Laufe der Zeit sollen noch mehr Berufe mit anderen Stärken und Schwächen hinzukommen, momentan bleibt es jedoch bei den bekannten drei.

Bleib flexibel

Zwar können wir die Berufe jederzeit wechseln, allerdings profitieren Gruppen, die gemeinsam auf Raids gehen wollen (also die dunklen Festungen auf der Karte einnehmen möchten) von einer möglichst vielseitigen Ausrichtung der teilnehmenden Zauberer.

Während ihr also rein nach Loyalität wählen könnt, welches Haus euch am meisten zusagt, könnte die Wahl des Berufes die Kraft eurer Party beeinflussen. Sprecht euch also nach Möglichkeit mit euren Raidpartnern ab.

Und nun die wichtigste Frage:

Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor oder Slytherin?