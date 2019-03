In Harry Potter Wizards Unite gibt es sehr viel mehr Rollenspiel-Elemente als noch in Pokémon Go. Es gibt verschiedene Berufe und sogar damit verbundene freischaltbare Fähigkeiten. Wir haben bei einem Anspieltermin einen genauen Blick darauf geworfen.

Ihr habt die Wahl

Zauberer lernen immer neue Dinge dazu, und passend dazu haben die Entwickler einen Fähigkeitenbaum eingebaut, der uns mit neuen Angriffen, Statusverbesserungen oder Fähigkeiten versorgt.

Dabei variieren die Skilltrees danach, für welchen von drei Berufen wir uns zu Beginn des Spiels entscheiden:

Auror - Ist der offensivste der Berufe. Er spezialisiert sich auf das Sprechen und unwirksam machen von Zaubersprüchen. Im Kampf fühlt er sich wohl.

- Ist der offensivste der Berufe. Er spezialisiert sich auf das Sprechen und unwirksam machen von Zaubersprüchen. Im Kampf fühlt er sich wohl. Magizoologe - Ist der Support-Charakter. Er lernt früh sich und andere Spieler zu heilen sowie Statuswerte zu verbessern. Am besten kann er mit phantastischen Tierwesen.

- Ist der Support-Charakter. Er lernt früh sich und andere Spieler zu heilen sowie Statuswerte zu verbessern. Am besten kann er mit phantastischen Tierwesen. Professor - Ist der Allrounder. Er kann von allem ein bisschen und ist deswegen vielseitig einsetzbar. Er kommt immer dann besonders gelegen, wenn eine Freundesgruppe nur Auroren oder Magizoologen hat.

Zum Launch sind diese drei Berufe verfügbar, ob und wann mehr Berufe kommen sollen, wurde noch nicht verraten.

Berufswechsel eingeschlossen

Zwar können wir unsere Skillpunkte immer nur in den Fähigkeitenbaum investieren, dessen Beruf wir angehören, wir sind jedoch nicht an unsere Klasse gebunden. Zu jedem Zeitpunkt im Spiel können wir zwischen den drei Professionen kostenlos hin- und herwechseln. Wir verlieren dabei keine Skills, müssen jedoch bei jedem Skilltree von vorne anfangen, wenn wir vorher noch keine Fähigkeiten in diesem Baum aktiviert haben.

Da wir jedoch auf höheren Leveln auch mehr Belohnungen und Erfahrungspunkte bekommen, die anfänglichen Fertigkeiten jedoch nicht so viele Punkte kosten, werden die ersten Schritte in den neuen Berufen allein schon dadurch erleichtert, das wir unsere Skills sehr viel schneller ausweiten können als noch beim ersten Durchgang.

So kann ein Auror sich beispielsweise auf besonders starke Sprüche konzentrieren, die ihm bei Begegnungen mit Todessern oder gefährlichen Kreaturen über den Weg laufen. Die Heilung des Magizoologen kommt der Gruppe immer dann zu Gute, wenn wir uns entscheiden, eine der Festungen auf der Karte anzugreifen.

Brau mir in die Augen, Kleines

Neben Fähigkeitenbäumen hat es noch einanderes RPG-Element ins Spiel geschafft: das Brauen von Tränken. Die werden, wie im Spiel auch, aus diversen Zutaten gekocht, die in den auf der Karte verteilten Gewächshäusern, aber auch auf der Karte selbst zu finden sind. Sammelt also fleißig Einhornhaar, Ingwer und Froschhirn, damit ihr im Kampf besser ausgerüstet seid.

Die Entwickler haben uns bereits verraten, dass es hier auch unsere Umwelt eine Rolle spielt. Manche Kräuter wachsen nur am Wasser, andere werden bei Regen sichtbar, und wieder andere erscheinen nur zum Vollmond. All dies wird in den Geo-Daten der App berücksichtigt und soll sich auf das Spawnverhalten der Ressourcen auswirken.

Beim ersten Anspielen haben wir Heilungstränke gebraut, die die Gesundheit von uns und anderen auffüllen, sowie Tränke, die unsere Zaubersprüche in Kämpfen stärken. Weitere Rezepte haben wir gesehen, allerdings noch nicht brauen können.

Jede Potion braucht ihre Zeit und Zutaten. Ein Lebenstrank köchelt beispielsweise für 2 Stunden und benötigt gleich mehrere Ressourcen. Wenn wir die Zeit oder das Froschhirn nicht haben, können wir beides mit Goldmünzen anschubsen, der Ingame-Währung des Spiels. Aktuell haben wir immer genug Gold verdient, um unsere Brauzeit bequem zu verkürzen, wir können uns aber vorstellen, dass ungeduldige hier auch mit Echtgeld nachhelfen können.

Welches RPG-Element hättet ihr gern in Wizards Unite gesehen?