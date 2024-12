Hat Assassin's Creed Shadows mehrere Enden? So wirken sich die Entscheidungen auf die Story aus

Auch in AC Shadows müssen wir Entscheidungen treffen – das beginnt schon mit der Wahl des Charakters.

Wie schon die vorherigen Action-Rollenspiel-Teile Origins, Odyssey und Valhalla setzt auch Assassin's Creed Shadows auf Entscheidungen. Wir werden also immer wieder abwägen müssen, wie wir weitermachen. So etwas führt in vielen Spielen auch dazu, dass wir verschiedene Enden erhalten können. Wie Shadows damit umgeht, haben einige Entwickler*innen bei einem Ask Me Anything (AMA) auf Reddit verraten.

AC Shadows hat nur ein kanonisches Ende

Mehrere Enden sind für die Assassin's Creed-Reihe nichts Neues. Origins startete als erster Rollenspiel-Ableger mit nur einem Ende zwar recht geradlinig, dafür können wir in Odyssey und Valhalla verschiedene Enden erhalten. In Odyssey beeinflussen unsere Entscheidungen etwa, wer in der Schlussszene noch lebt und wer nicht.

Assassin's Creed Shadows wird uns zwar auch vor viele Entscheidungen stellen, aber trotzdem nur ein einziges Ende bieten, wie Ubisofts Narrative Director Brooke Davies verraten hat:

“Die Geschichte von Shadows gipfelt in einem einzigen, kanonischen Ende. Dennoch gibt es viele einzigartige Wege, die zu diesem Punkt führen, und die vor allem bestimmen, wer auf dem Weg dorthin an deiner Seite ist (und wer nicht).”

Entscheidungen spielen trotzdem eine wichtige Rolle

Nur ein Ende bedeutet aber nicht, dass sich die Geschichte von AC Shadows linear spielt. Wir bekommen weiterhin Wahlmöglichkeiten, nur dass sie die Handlung nicht so verzweigen wie in Odyssey.

Vielmehr geht es um Feinheiten statt um das große Ganze. Angefangen mit der Wahl, ob wir in Missionen Naoe oder Yasuke spielen wollen. Ob wir eine flinke und leise Kunoichi (weiblicher Shinobi) oder einen kräftigen, auffallenden Samurai wählen, wirkt sich maßgeblich auf unser Vorgehen aus.

Dieses Gameplay macht gut deutlich, wie sich die Spielstile unterscheiden:

5:49 Assassin's Creed Shadows: Trailer zeigt, wie komplett unterschiedlich sich die Hauptfiguren spielen

Autoplay

Außerdem bleibt es uns überlassen, mit wem wir uns verbünden und mit wem wir Romanzen eingehen – kurzfristig wie auch langfristig.

Kanon-Modus nimmt uns Entscheidungen ab

Wollt ihr nicht nur das kanonische Ende erleben, sondern auch den Weg dorthin genauso erleben, wie er für die Lore vorgesehen ist, könnt ihr das ohne große Mühe tun. In Shadows wird es nämlich einen Canon Mode geben, er für uns alle Entscheidungen dem Kanon nach wählt. Mehr dazu lest ihr hier:

Was die Entwickler*innen von Ubisoft sonst noch über die Spielzeit und Verbesserungen von Assassin's Creed Shadows verraten haben, erfahrt ihr in den anderen verlinkten News.

AC Shadows erscheint am 14. Februar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Es wird das erste Spiel der Serie, das Teil des Animus Hubs (AC Infinity) – eine Art Spiele-Launcher für Assassin's Creed-Inhalte – sein wird.

Was ist euch lieber? Ein kanonisches oder mehrere mögliche Enden? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.