Die kostenlose Lifesim Heartopia ist jetzt erschienen und lässt euch allein oder im Koop euer idyllischen Zuhause erschaffen

Mit Heartopia ist jetzt eine neue Lebenssimulation erschienen, in der ihr euch allein oder gemeinsam mit Freunden ein idyllisches Zuhause aufbauen könnt. Das Spiel ist grundsätzlich kostenlos, setzt allerdings auf einen Gacha-Store als Bezahlmodell.

Neben recht simpler 3D-Grafik will Entwickler XD Games die Herzen von PC- und Mobile-Fans mit hunderten Kleidungsstücken, Haustieren, dem Baumodus und regelmäßigen Events gewinnen. Zumindest der Start verlief schon mal ziemlich erfolgreich. Laut Entwickler soll das Spiel in "50 Ländern und Regionen" auf der Platz 1 im iOS- und Google Play-Store gelandet sein.

Aktuell findet ihr Heartopia in den entsprechenden Appstores für Mobile. Die PC-Version läuft derzeit exklusiv über den offiziellen Client, den ihr euch auf der Website des Entwicklers herunterladen müsst. Eine Steam-Version ist bereits bestätigt und soll später 2026 erscheinen.

Was denkt ihr: Werdet ihr Heartopia direkt einen Besuch abstatten oder wartet ihr lieber erstmal noch ab?