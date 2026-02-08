Heated Rivalry Season 2: Release, Episoden, Buchvorlage und was wir sonst noch zu Staffel 2 wissen

Hier gibt's alle wichtigen Infos zu Staffel 2 von Heated Rivalry. (Bild: Sabrina Lantos/HBO Max)

Die erste Staffel von Heated Rivalry ist inzwischen auch hierzulande bei HBO Max verfügbar. Wer nach dem Ende von Season 1 mehr will, für den gibt es gute Nachrichten: Staffel 2 ist nämlich bereits offiziell bestätigt. Wir fassen alle bekannten Infos zusammen.

Hier kommt ihr zu allen wichtigen Punkten:

Release: Wann erscheint Heated Rivalry Staffel 2?

Einen konkreten Releasetermin gibt es noch nicht. Season 2 wurde aber im Dezember 2025 von HBO Max offiziell bestätigt. Im Interview mit LA Times hat Showrunner Jacob Tierney außerdem verraten, dass Staffel 2 frühestens im Frühling 2027 erscheinen dürfte. Die Wartezeit soll aber weniger als 18 Monate betragen. (via Entertainment Weekly)

Gibt es einen Trailer zu Heated Rivalry Season 2?

Nein, bislang gibt es noch keinen Trailer zur zweiten Staffel und das dürfte sich auch für eine Weile nicht ändern. Mit einem Release frühestens im ersten Quartal 2027 müssen wir vermutlich mindestens bis Ende 2026 warten und uns bis dahin mit Season 1-Material zufrieden geben.

1:28 Vom Buch zum Mega-Hype: Die Sportserie Heated Rivalry entwickelt sich zum absoluten Überraschungshit 2025

Streaming-Service: Wo kann ich Heated Rivalry Season 2 streamen?

Wie schon Staffel 1 dürfte auch die zweite Season von Heated Rivalry hierzulande bei HBO Max verfügbar sein. Der Streaminganbieter hat die Distributionsrechte der Serie. Wie die Übernahme von Warner Bros. (und damit auch HBO Max) durch Netflix sich darauf in Zukunft auswirken könnte, bleibt abzuwarten.