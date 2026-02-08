Eine Szene in Fallout Staffel 2 hat mich richtig genervt, der Rest war echt unterhaltsam - wie erging es euch?

Dennis zieht nach dem Staffelfinale ein kleines Fazit und ist gespannt, wie es euch erging.

Und das war es auch schon wieder mit Fallout und um an der Stelle ein kleines Fazit zu ziehen: Ich fand die zweite Staffel über weite Strecken richtig unterhaltsam. Speziell das Finale war feinste Unterhaltung und vor allem ein passender Abschluss, bevor es dann in 1-2 Jahren mit Ghul, Lucy und Maximus weitergeht.

Meine 3 Highlights aus der zweiten Staffel:

Der Humor sitzt, es gibt immer wieder stimmige Verweise auf die Spiele und Amazon nimmt nach wie vor genug Budget in die Hand, damit das Ganze optisch meist sehr wertig ausschaut.

Hinzu kommt der Cast. Allen voran Walton Goggins als Ghul und Johnny Pemberton als mein neuer Serienliebling Thaddeus machen einen verdammt starken Job.

Bevor ich zu meinen drei Highlights komme, vorab eine SPOILER-Warnung.

Lucys Drogentrip (Episode 4)

Zur schnelleren Wundheilung, bekommt Lucy in Episode 4 von der NCR mal eben eine Überdosis Buffout verabreicht, ein Item, das Fans der Spiele nur zu gut kennen. Dabei hat mir nicht nur gefallen, dass Ella Purnell mal so richtig Gas geben konnte und zur Actionheldin wurde. Die Szene ist zudem ein Paradebeispiel dafür, wie cool die Serie mit der Vorlage umgeht.

Thaddeus gegen die Todeskralle (Episode 8)

Thaddeus – übrigens nich zu verwechseln mit Thaddäus aus Spongbob – hat sich in Staffel 2 zu meinem absoluten Lieblingscharakter entwickelt, und das, obwohl ich eigentlich gar kein Fan lustiger Sidekicks bin.

Doch von seinem absurden Ausflug in der Powerrüstung, über das wilde Rumgewedel mit seinem abgefallenen Arm, bis hin zu seinem glorreichen Sniper-Shot gegen die Todeskralle ist die Figur so drüber, dass es einfach nur Spaß macht, Johnny Pemberton zuzusehen.

Thaddeus hat sich in Staffel 2 zu meiner liebsten Figur gemausert.

Der aufgespießte Ghul (Episode 6)

Dass der Fall aus dem Fenster nicht das Ende von Cooper Howard bedeutet, war mir als langjähriger Ghul-Experte natürlich sofort klar. Ihn in Episode 6 allerdings aufgespießt leiden zu sehen, war schon ein sehr, sagen wir, intensiver Moment – der noch besser wurde, als er vom mysteriösen Supermutant gerettet wurde.

Das waren meine drei Lieblingsmomente. Schreibt mir gerne, bei welchen Szenen ihr am besten unterhalten wurdet.

Mein Lowlight im Staffelfinale:

Episode 8 hab ich als richtig stimmigen Staffel-Abschluss empfunden, der einen klaren Cut für die Figuren setzt, aber auch Lust auf Staffel 3 macht. Doch eine Szene hat mich, stellvertretend für so viele Szenen ihrer Art, einfach nur genervt.

Und ja, es geht um Plot Armor. Norm, stirb doch bitte! Warum ausgerechnet Lucys Bruder den Angriff der Riesenkakerlaken überlebt, ist mir ein Rätsel. Dass seine neue Freundin scheinbar ebenfalls ein Glücks-Tonikum genommen hat, hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt.

Es gibt wirklich nichts, was mich in Serien wie Game of Thrones oder jetzt Fallout mehr stört, als Charaktere, die auf unlogischste Art und Weise künstlich am Leben gehalten werden.

Doch von der Szene einmal abgesehen, hat mich der Rest der zweiten Staffel zumindest gut, teilweise sogar richtig gut unterhalten. Um eine Schulnote zu vergeben: 2-, weiter so! Das Minus gibt's allerdings nur, weil mir Amazon mit dem Standard-Abo schlicht zu viele Werbeunterbrechungen in die Folgen ballert.

Jetzt bin ich allerdings sehr gespannt, wie die zweite Staffel bei euch angekommen ist. Daher stimmt gerne ab und verratet mir in den Kommentaren, ob ihr unterhalten wurdet und euch bereits auf die nächsten Episoden freut.