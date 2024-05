Hellblade 2 hat einen versteckten fünften Schwierigkeitsgrad, der die Kämpfe für euch bestreitet

Hellblade 2 wird dank mehr Optionen zugägnlicher als der Vorgänger.

Senua's Saga: Hellblade 2 bietet zwar deutlich weniger Kämpfe als sein Vorgänger, trotzdem müsst ihr euch mit einigen Feinden messen. Seid ihr aber eher auf die Story und Atmosphäre des Spiels aus oder aus anderen Gründen nicht an den Kämpfen interessiert, könnt ihr sie effektiv auch umgehen. Dafür müsst ihr etwas versteckt in den Einstellungen nach den Selbstspiel-Modi suchen.

Hellblade 2 bekommt 'Selbstspiel'-Modi für die Kämpfe

Das grundlegende Kampfsystem des originalen Hellblade war nicht allzu komplex. Trotzdem wurden die Gefechte mit der Zeit fordernder, hauptsächlich durch größere Massen an Feinden gleichzeitig. Immerhin ließ sich die Herausforderung über die Schwierigkeitsgrade anpassen.

Die Fortsetzung hält es da ähnlich und bietet regulär vier Schwierigkeitsgrade an:

Dynamisch

Leicht

Mittel

Schwer

Der dynamische Schwierigkeitsgrad bewegt sich dabei in etwa im Bereich zwischen leicht und schwer und passt sich eurer aktuellen Leistung an. Etwas versteckt in den Einstellungen findet sich aber noch ein weiterer Modus, der die Kämpfe sogar direkt für euch übernehmen kann.

Geht dazu mit der Menütaste in die Einstellungen und dort auf "Spiel". Jetzt wählt ihr oben den Reiter "Zugänglichkeit" an. Hier findet ihr im Abschnitt Aktionen zwei sehr interessante Optionen:

Offensive Aktionen: Standard / Vereinfacht / Eigenes Spiel

Standard / Vereinfacht / Eigenes Spiel Defensive Aktionen: Standard / Vereinfacht / Eigenes Spiel

"Standard" ist dabei die Voreinstellung, bei der sich nichts ändert. Beim "Vereinfachten" Modus müsst ihr zwar noch Tasten drücken, aber nicht mehr genau auswählen, ob ihr zum Beispiel ausweichen oder blocken solltet – das Spiel trifft hier die beste Wahl für euch.

Bei "Eigenes Spiel" aktiviert ihr den Selbstspiel-Modus. Das heißt, ihr müsst je nachdem, ob ihr es für offensive oder defensiven Aktionen einstellt, gar nicht mehr angreifen oder blocken/ausweichen.

Stellt ihr es für beide Optionen ein, müsst ihr in den Kämpfen tatsächlich gar nichts mehr tun, dann agiert Senua von alleine und bestreitet die Kämpfe komplett ohne euren Input. Ihr könnt euch dann einfach zurücklehnen und ihr zuschauen.

Daneben finden sich in den Zugänglichkeitsoptionen von Senua's Saga: Hellblade 2 natürlich noch ein paar andere sehr nützliche Anpassungen. So könnt ihr etwa Kamerawippen und Bewegungsunschärfe ausschalten oder einstellen, ob ihr bestimmte Buttons halten oder nur antippen wollt.

Daneben gibt es Einstellungen, um etwa den Menütext vorlesen zu lassen, Farbenblindheits-Modi auszuwählen oder die Textgröße anzupassen.