Hellblade 2: Ninja Theory bläst uns mit Senuas UE5-Gesicht förmlich weg

In dem neuen Video sieht Senua realistischer aus als je zuvor.

Auf der Game Developers Conference (GDC) 2023 in San Francisco präsentieren viele Entwicklerteams die technischen Meisterleistungen, die sie in ihren Spielen einbauen. Ein neues Video zu Senua’s Saga: Hellblade 2 beeindruckt nicht nur mit dem schauspielerischen Talent von Melina Juergens, sondern auch mit einer bahnbrechenden Technik.

Neue Technologie für Senua’s Saga: Hellblade 2

In dem Video ist Melina Juergens zu sehen, die in Hellblade 2 die Protagonistin Senua verkörpern wird. Sie spricht eine Sequenz ein und nutzt dabei eine ausdrucksstarke Mimik, um Senuas Gefühle in ihrem Gesicht widerzuspiegeln:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Im Anschluss des Videos ist zu sehen, dass es sich bei dem gezeigten Material vollständig um Ingame-Aufnahmen gehandelt hat, die mithilfe der Unreal Engine 5 entstanden sind.

Juergens ist nämlich am Ende des Videos zu sehen, wie sie mit einem Helm und einer Kamera ausgestattet ist, die ihre Bewegungen aufzeichnen.

Das gezeigte Material sieht dabei so echt aus, dass wir nur mühsam erkennen konnten, dass es sich bei den anfangs gezeigten Szenen um das Videospielabbild handelt. Die Texturen und Bewegungen sind gestochen scharf und kaum von der Realität zu unterscheiden.

In der Vergangenheit zeigte Ninja Theory, dass sogar die Vogelkacke so realistisch wie möglich verteilt sein soll. Die Umgebung ist ebenfalls kaum von der Realvorlage zu unterscheiden. Somit können wir uns wohl auf ein sehr immersives Abenteuer mit Senua einstellen.

Das Endergebnis sehen wir in einem bereits veröffentlichten Trailer zu Hellblade 2:

6:08 Hellblade 2 - Trailer zeigt zum ersten Mal richtige Gameplay-Szenen

Dank Metahuman Animator möglich

Was ist das für eine Technologie? Bei dem innovativen Tool handelt es sich um den Metahuman Animator, mit dem extrem realistische Animationen kreiert werden können. Dabei wird zunächst ein Video eines menschlichen Schauspielenden aufgenommen.

Im Anschluss wird das Videomaterial nahezu in Echtzeit in eine animierte Struktur konvertiert. Die so entstandene 3D-Animation kann dann im Spiel oder Film verwendet werden.

Senua’s Saga: Hellblade 2 erscheint exklusiv für Xbox. Allerdings hat das Spiel bislang noch keinen Releasetermin spendiert bekommen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir hierzu nähere Informationen erfahren.

Was haltet ihr von den gezeigten Bildern zu Hellblade 2?