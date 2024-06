Helldivers 2-Community entscheidet sich im Spiel für Rettung von kranken Kindern - und tut damit ohne es zu wissen auch in der echten Welt etwas Gutes

Stets zu Diensten! Die Divers haben erneut etwas Gutes getan!

Die Helldivers 2-Community ist schon ein ganz besonderer Haufen, der jede Woche für spannende und witzige Geschichten sorgt. So schaffen es die Spielenden beispielsweise, Sonys geplanten PSN-Zwang abzuwehren oder so gut zu kämpfen, dass eine ganze Feind-Fraktion kurzzeitig aus dem Spiel getilgt wurde.

Jetzt haben die tapferen Demokratinnen und Demokraten durch eine weitere gute Tat auf sich aufmerksam gemacht und damit unbewusst auch in der realen Welt etwas Tolles erreicht.

Helldivers eilen zur Rettung von Kinderkrankenhaus

Darum geht’s: In einem kürzlichen Event gab es eine neue Mayor-Order für alle Helldivers und diese umfasste zwei verschiedene Missionsziele. Auf dem Planeten Marfark ging es um die Befreiung einer Industrieanlage, auf Vernen Wells gab es ein Kinderkrankenhaus zu retten.

Das Gemeine an der Wahl – nur für die erste Option war eine Belohnung in Form von panzerbrechenden Minen ausgeschrieben. Für die Befreiung des Krankenhauses war hingegen keine zusätzliche Zuwendung angedacht.

Die Helldivers schwärmten natürlich in großer Zahl aus und tatsächlich entschieden sich über 70% der Spielenden für die Rettung der Kinder und somit gegen die überaus wertvolle Belohnung.

Zudem zelebrierten die Helldivers ihre aktuelle Mission noch mit zahlreichen Community-Aktionen auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Reddit-User BipolarBLKSheep gestaltete zum Beispiel einen passenden Umhang, den wir euch definitiv nicht vorenthalten wollen:

Der Kommentar “Ich bin auf diesen Straßen aufgewachsen!” von BadSkittle beschreibt die nostalgischen Gefühle, die durch den Umhang ausgelöst werden, sehr gut. Wir würden ihn definitiv tragen.

Ende gut, alles gut

Nach der Aktion zeigte sich auch das Studio hinter Helldivers und insbesondere Game Director Johan Pilstedt begeistert vom deutlichen Ausgang und spendete kurzerhand Geld an die "Save the Children"-Organisation. "Wenn die Helldivers 2 Community sich für die Rettung von Kindern entscheidet, machen wir das auch!" schreibt er auf X (ehemals Twitter).

Helldivers 2 ist am 8. Februar 2024 für PC und Playstation 5 erschienen und hat sich bereits in den ersten 12 Wochen nach Release über zwölf Millionen Mal verkauft. Dadurch wurde das Spiel zum bestverkauften Sony-Exklusivtitel in diesem Zeitraum.

Was sagt ihr zum Ausgang der Aktion? Hättet oder habt ihr euch ebenfalls für die Rettung der Kinder entschieden? Verratet es uns in den Kommentaren!