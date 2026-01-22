Gehypte Brettspiel-Erweiterung ist jetzt vorbestellbar

Die neuen Erweiterung zu HeroQuest dreht sich um mächtige Magier.

Die Erfolgsgeschichte des Brettspiels HeroQuest scheint nicht abzureißen. Mit Morcars Magier steht eine neue Erweiterung in den Startlöchern, die zahlreiche neue Quests, Gegner und Zauber beinhaltet. Sie kann bereits bei Amazon vorbestellt werden, aber eventuell bekommt ihr das Spiel früher, als dort momentan angegeben wird.

Was für ein Brettspiel ist HeroQuest?

HeroQuest ist eigentlich schon ein sehr altes Brettspiel. Die erste Auflage erschien 1989 und orientierte sich an klassischen Pen-and-Paper-Spielen wie Dungeons & Dragons. Bis zu vier Spieler*innen treten mit ihren Fantasy-Charakteren gegen eine Person an, die das Spiel leitet und sämtliche Gegner steuert. Dazu bewegen sich die Figuren durch einen Dungeon, in dem, neben Monstern und Fallen, auch jede Menge Loot wartet.

Es gibt kaum ein Brettspiel, das mehr Fantasy schreit als HeroQuest.

2020 kündigte Hasbro, denen die Lizenz gehört, eine Neuauflage des Klassikers an, die 2021 ausgeliefert wurde. Mit überraschendem Erfolg. Bis heute verkauft sich das Spiel und seine Erweiterungen wie geschnitten Brot und es erscheinen regelmäßig neue Inhalte für den Dungeon Crawler.

Das beinhaltet die neue Erweiterung

Der Titel der neuesten Erweiterung lautet Morcars Magier. Sie erschien bereits 1991 als Erweiterung für das ursprüngliche Brettspiel. Die Neuauflage soll aber wohl einiges anders machen. Neben zehn neuen Quests mit neuem Setting, erhaltet ihr auch 64 neue Karten, darunter viele neue Zauber, und 27 Miniaturen. Hinzu kommt ein neues Skill-System, bei dem ihr unterschiedliche Orte besuchen könnt, um Segnungen zu erhalten, die euch mit besonderen Fähigkeiten ausstatten.

In der neuen Erweiterung steckt einiges an hochwertigem Material.

Wird der Release der Erweiterung vorgezogen?

Bisher war die Auslieferung von Morcars Magier für März 2026 angedacht. Allerdings könnte nun die Erweiterung auch schon wesentlich früher bei euch ankommen. Denn einige Haushalte in Australien haben ihre Boxen bereits Anfang Dezember erhalten und durch einen Leak auf Reddit wurde so, wesentlich früher als von Hasbro vorgesehen, das Spielmaterial öffentlich gemacht.

Auf dem offiziellen Discord-Server wurde kurz nach den Leaks angekündigt, dass man sämtliche Zwischenhändler, darunter auch Amazon, informiert hätte, dass sie die Erweiterung an die Kunden verschicken dürfen, sobald sie sie erhalten, und damit nicht mehr bis März warten müssen.

Unter Umständen erhaltet ihr euer Exemplar der Erweiterung also schon in ein paar Wochen und nicht erst im März. Wie exakt diese Infos auch auf die deutsche Ausgabe zutreffen, lässt sich nicht sagen. Momentan ist Morcars Magier auf Amazon aber nach wie vor nur als Vorbestell-Artikel verfügbar, der am 01. März ausgeliefert werden soll. Ob sich dieses Datum nochmal ändert, lässt sich schwer vorhersagen, die Möglichkeit besteht aber auf jeden Fall.