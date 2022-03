Hogwarts Legacy: Alle Infos aus der State of Play in der Übersicht

Ganze 20 Minuten haben Entwickler Avalanche Software während einer State of Play neue Infos zu Hogwarts Legacy enthüllt. Damit ihr im Blick habt, was alles gezeigt wurde, fassen wir für euch alles Wichtige hier in der Übersicht zusammen. Weiter unten findet ihr zudem den neuen Trailer samt der State of Play.

Die wichtigsten Infos in der Übersicht:

Release: Weihnachten 2022

Weihnachten 2022 Große Open World : Hogwarts und weitläufiges Umland

: Hogwarts und weitläufiges Umland Fliegen: Via Besen oder auf Greifen

Via Besen oder auf Greifen Housing : Ihr könnt euch euer eigenes Haus bauen

: Ihr könnt euch euer eigenes Haus bauen Crafting : Mixt Zutaten zu starken Tränken und Zaubern

: Mixt Zutaten zu starken Tränken und Zaubern Rätsel: In Hogwarts und außerhalb wird geknobelt

In Hogwarts und außerhalb wird geknobelt Actiongeladenes Kampfsystem : Viele Angriff- und Defensivzauber, sowie Stealth

: Viele Angriff- und Defensivzauber, sowie Stealth Unterrichtsstunden : Hier lernt ihr unter anderem neue Zauber

: Hier lernt ihr unter anderem neue Zauber Viele Minispiele: Ein Versteckspiel mit Poltergeist Peeves uvm.

Unter dem Link könnt ihr die komplette State of Play in voller Länge nachholen. Hier könnt ihr euch den langen Gameplay-Trailer anschauen:

Die Open World: "Ein Traum für Potter-Fans"

Während dem gut 15-minütigen Trailer konnten wir allerhand Eindrücke nicht nur von der Zauberschule selbst, sondern auch vom scheinbar riesigen Umland von Hogwarts gewinnen. So sollen wir nicht nur die Gänge und Säle, die Große Halle, den Uhrenturm oder den Krankenflügel erkunden dürfen, dabei auf allerhand Rätsel stoßen, auch kleine Dörfer und Areale abseits des Verbotenen Wald und Hogsmeade sind im Spiel.

Erkundung im Flug: Damit wir schneller vorankommen, schnappen wir uns den Besen und fliegen umher. Auch der Flug mit einem Greif war zu sehen.

Das sagen die Entwickler*innen zur Erkundung der offenen Spielwelt. (via PS Blog)

Wir wollten, dass ihr neue Orte entdecken könnt, seht, was rund um den schwarzen See und dahinter zu finden ist, neue Hexen und Zauberer in den Behausungen kennenlernt, die in der Landschaft hinter Hogsmeade verteilt sind, und erfahrt, welche weiteren unentdeckten Kammern in Hogwarts oder in den schottischen Highlands verstreut verborgen liegen.

Das Kampfsystem: Viel Action und ein Fragezeichen

Auch wurden während der State of Play reichlich Kämpfe gegen andere Zauberer und Kreaturen gezeigt, die wir aus der Third Person erleben, dabei Zaubersprüche wirken und auch Objekte aus der Umgebung zu unseren Gunsten manipulieren. Es wird zudem möglich sein zu schleichen und Gegner lautlos von hinten auszuschalten. Die Attacken lernen wir wohl unter anderem in Unterrichtsstunden und von unseren Mitschüler*innen, wie aber das Talentsystem funktioniert, das bleibt noch offen.

Gemächliche Kämpfe: Das große Fragezeichen steht für uns noch hinter der Dynamik der Kämpfe, die speziell durch das Verhalten der KI sehr statisch wirkten. Hier wird sich erst beim Anspielen zeigen, wie spaßig das Ganze ist. Auch steht noch ein Fragezeichen hinter der Vielfalt der Offensiv- und Deffensivzauber. Laut Entwickler wurde jedoch für die nötige Tiefe im Kampfsystem gesorgt. Schwierigkeitsgrade wurden via PS Blog ebenfalls bestätigt.

Umfangreiche Customization-Optionen

Wie bereits bekannt, dürfen wir uns zu Spielbeginn unsere eigene Zauberin oder unseren Zauber via Charakter-Editor basteln. Im Verlauf des Spiels können wir unsere Ausrüstung bestehend aus Hut und Umhang dann weiter anpassen.

Wahl des Hogwarts-Haus: Natürlich dürfen wir uns zu Beginn auch zwischen den vier Häusern Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin entscheiden, haben dadurch Zugang zu den jeweiligen Gemeinschaftsräumen. Welche Auswirkungen die Wahl noch hat, bleibt abzuwarten.

Housing und viele weitere Mechaniken

Wie ebenfalls zu sehen war, dürfen wir uns außerhalb Hogwarts unser eigenes Haus bauen. Welche Vorteile das bringt und wie umfangreich das Housing ist, wir sind gespannt.

Davon ab waren während der State of Play noch viele weitere Mechaniken zu sehen, darunter auch das Crafting bzw. das Brauen von Tränken. Es wird auch möglich sein Angriffs-Items für die Kämpfe zu craften, so z.B. Alraune-Setzlinge um Gegner mit einem Schrei kampfunfähig zu machen.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling ist in der Vergangenheit vermehrt durch transfeindliche Aussagen aufgefallen. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier weiterführende Informationen.

Alle Infos zu Hogwarts Legacy

Wollt ihr noch viele weitere Infos zum Singleplayer-Action-Rollenspiel für PS4/PS5, aktuelle Xbox-Konsolen und PC erfahren, haben wir noch einen ausführlichen Hub-Artikel für euch gebastelt, in dem hoffentlich eure noch ausstehenden Fragen allesamt beantwortet werden.

