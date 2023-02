Hogwarts Legacy: Auf dieser Plattform zocken die meisten von euch

Hogwarts Legacy ist für Vorbesteller*innen seit 7. Februar und für alle anderen seit 10. Februar erhältlich – allerdings bislang nur auf PS5, Xbox Series X/S und den PC. Die Versionen für die Last Gen-Konsolen (PS4, Xbox One und Switch) folgen erst später. Deshalb wollten wir in einer Umfrage von euch wissen, zu welcher Gruppe ihr gehört: Zockt ihr auf den Current Gen-Geräten oder müsst ihr euch bis zum Last Gen-Release gedulden?



Nun liegen die Ergebnisse unserer Umfrage vor: Vielen Dank für die rege Beteiligung von über 5000 Abstimmenden!

Die Umfrage-Ergebnisse im Überblick

PlayStation 5 (41%, 2.076 Abstimmungen)

Xbox Series X/S (23%, 1.139 Abstimmungen)

PC (18%, 901 Abstimmungen)

PlayStation 4 (9%, 469 Abstimmungen)

Nintendo Switch (6%, 301 Abstimmungen)

Xbox One (2%, 123 Abstimmungen)

Abstimmungen Gesamt: 5.009

Die meisten von euch zocken aktuell also auf der PS5, was unter anderem an der exklusiven Bonus-Quest liegen dürfte. Die meist erwartete Last Gen-Version in der GamePro-Community ist demnach die PS4, gefolgt von der Nintendo Switch-Fassung, die aber erst im Sommer 2023 aufschlägt.

Wann erscheint Hogwarts Legacy für PS4, Xbox One und Switch? Die PS4- und Xbox One-Fassungen des Zauberei-Abenteuers sollen am 4. April 2023 erscheinen, die Nintendo Switch-Version schlägt erst einige Wochen später, am 25. Juli 2023, auf. Verschiebungen sind nicht ausgeschlossen.

Stimmen aus der GamePro-Community:

Kyle07:

Ich traue ja meinem PC kaum mehr Spiele zu. Aber da mein PC besser als eine PS4 ist, dürfte das Spiel bei mir laufen. Habs aber auf einer PS5 gesehen und hole es vielleicht lieber erst bei einem neuen PC. Es kommt zwar ne Switch Fassung, aber ich glaube da kann mein PC dann mehr. Mal sehen.

^BloodyHoernchen^:

Auf der Xbox Series X. Ich habe leider keine PlayStation 5, da es sich für mich schlicht nicht mehr lohnt alles Konsolen zu haben, und nach meinen ganz persönlichen Spiele-Präferenzen ist Microsofts Kasten dank Bethesda und Obsidian unabdingbar.

Leerendrache:

Ich warte noch auf die Switch Version. Allgemein finde ich es angenehmer bei single-player Spiele wenn ich sie spielen kann wo ich will. Bei der Switch kann man sich einfach in andere Räume zurück ziehen oder auf Reisen zocken. Da bei single player keine Internet Verbindung vorhanden sein muss ist es einfach ideal. Das kommt grade bei open world games zu gute wo man meistens eh viel mehr Zeit auf wendet, da man noch so viel außerhalb der Story tun kann.

In einer weiteren Umfrage wollten wir außerdem von euch wissen, für welches Haus ihr euch in Hogwarts Legacy final entschieden habt: Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor oder Slytherin? Euer beliebtestes Hogwarts-Haus verraten wir euch in diesem separaten GamePro-Artikel.

DLCs für Hogwarts Legacy sind übrigens nicht ausgeschlossen: Avalanche und Warner Bros. wollen allerdings mit der Bekanntgabe abwarten, bis das Open World-Abenteuer auf allen geplanten Konsolen erschienen ist. Frühestens im Sommer 2023 dürfte es demnach Infos zu etwaigen Erweiterungen geben.