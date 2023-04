Wo Schummeln in Videospielen anfängt, ist oft gar nicht so leicht zu klären.

Anders als bei Brettspielen gibt es bei Videospielen keine so klare Anleitung, die uns sagt: "Das sind die Regeln, Folgendes darfst du, Folgendes darfst du nicht...". Was erlaubt ist und was unter Schummeln fällt, bleibt bei Singleplayer-Spielen in vielen Fällen der Person am Gamepad überlassen.

Während die einen mit Freude Glitches und Exploits nutzen, wird es anderen schon zu bunt, wenn jemand eine Situation anders meistert, als womöglich vom Entwicklerteam vorgesehen. Aus diesem Grund diskutiert ein Pärchen über die Orte alter Magie in Hogwarts Legacy – und wir wollen wissen, auf welcher Seite ihr steht.

Schummelei oder praktische Abkürzung?

Reddit-User FireflyRodric will die Meinung anderer Spielender hören. Beim Hogwarts Legacy-Zocken gab es Zoff mit der Partnerin:

Meine Frau sagt, es ist Schummeln, den Besen bei Orten alter Magie zu nutzen. Gedanken?

Orte alter Magie suchen wir in Hogwarts Legacy auf, um unsere Magieanzeige zu verlängern und dadurch im Kampf richtig stark zu werden. Aber zunächst mal müssen wir an diesen Punkten unser Können unter Beweis stellen. Erst müssen wir eine Quelle finden, dann geht es darum, drei silberne Kugeln einzusammeln.

Das ist aber gar nicht so leicht, weil diese sich nicht nur verstecken, sondern manchmal auch an schwer erreichbaren Stellen auf uns warten. Um sie ohne einen Besen zu erreichen, sind daher oft Kletter- und Sprungpassagen notwendig.

Für die Frau von FireflyRodric ist das ganz offensichtlich ein wichtiges Spielelement, das einfach zu der Prüfung dazugehört. Dass andere es sich mit dem Besen leicht machen wollen, ist für sie Cheaten.

Was sagt ihr dazu?

So wird in den Kommentaren diskutiert

D0NTK1LLM3 sieht es wohl so wie FireflyRodric:

Wenn man nicht fliegen sollte, würden sie es nicht erlauben, auf den Besen zu steigen.

DerpAtOffice stimmt zwar generell zu, ist sich aber in diesem speziellen Fall nicht sicher, ob da nicht bei der Umsetzung einfach ein Fehler passiert ist:

Es sieht fast so aus, als hätten sie es vergessen, Flugverbotsszonen darüber zu bauen.

Der User weist darauf hin, dass der Levelaufbau zum Klettern gedacht sei. Rjdrennen1987 findet die ganze Diskussion darüber komplett unnötig und macht es sich wesentlich leichter:

Das ist eine Welt, in der Leute Magie nutzen, um ihren Tee umzurühren. Nichts ist Schummeln.

Wir finden, dass alle, die Hogwarts Legacy oder andere Titel zocken, das für sich entscheiden müssen; zumindest, wenn es um reine Singleplayer-Aufgaben geht. Im Multiplayer sieht die Sache natürlich ganz anders aus.

Sich bei Einzelspieler-Titeln die Dinge so einfach wie möglich zu machen, ist genauso legitim, wie der Wille, sich einer Herausforderung zu stellen und etwas "mühevoll zu verdienen" – zumindest solange diese Spaß macht.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, warum ihr die Umfrage auf die eine oder andere Art beantwortet habt.