Hogwarts Legacy lässt euch euren Besen tunen, aber es gibt auch eine schlechte Nachricht

Hogwarts Legacy lässt die Träume vieler Harry Potter-Fans wahr werden und euch als Zauberlehrling die berühmte Schule besuchen. Dabei besteht natürlich auch die Gelegenheit, mit einem Besen durch die Gegend zu flitzen. Der lässt sich sogar wie in einem Rennspiel tunen, ihr könnt also sowohl die Performance verbessern als auch den Look anpassen. Aber es gibt auch eine schlechte Neuigkeit im Zusammenhang damit. Na gut, zwei:

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.



Wer nicht auf Besen-Upgrades verzichten, aber keine queerfeindliche Autorin unterstützen will, kann einen Blick auf das nicht weniger zauberhafte Wylde Flowers werfen.

Ihr könnt euren Besen in Hogwarts Legacy upgraden, aber wohl nur einen haben

Können wir unterschiedliche Besen haben? In einem neuen Video des offiziellen Tiktok-Accounts Wizarding World lautet die Antwort darauf "ja und nein". In einem Hogsmeade-Shop soll es möglich sein, das Aussehen des Besens anzupassen.

Performance-Tuning gibt's auch: Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, Quests für den Charakter zu erledigen, der den Laden führt, um anschließend auch den Besen verbessern zu können.

Aber hier wird ziemlich eindeutig impliziert, dass es sich dabei immer um einen einzigen Besen handelt, den wir lediglich upgraden oder eben optisch an unsere Wünsche anpassen können. Richtig verschiedene Besen werden wir wohl nicht kaufen können.

Aber im zweiten großen Gameplay-Showcase wurde auch von einer Entwicklerin erklärt, es würde in dem Shop viele verschiedene Besen zu kaufen geben. Allerdings weist sie auch direkt darauf hin, dass die Unterschiede lediglich kosmetischer Natur seien und wir separat durch Quests Upgrades erhalten können.

Was bringen die Upgrades? Mit Hilfe der Besen-Verbesserungen sollen wir beispielsweise länger höher fliegen können. Im Gameplay-Showcase war bereits eine Anzeige zu sehen, die verdeutlicht, wie lange wir weiter oben durch die Gegend düsen dürfen.

Es bleibt also ein bisschen unklar, ob wir nun auf einen einzigen Besen beschränkt sind, den aber in Look und Leistung anpassen können, oder ob es sich dabei wirklich um verschieden Besen handelt. Letztlich dürfte der Unterschied aber ziemlich gering ausfallen, je nachdem, wie stark sich der Besen verändern lässt.

So sieht der Besenflug in Hogwarts Legacy aus:

5:38 Hogwarts Legacy - Gameplay-Trailer zeigt Flüge mit dem Besen und dem Hippogreif

Mehr zu Hogwarts Legacy:

Nein, Quidditch gibt's nicht: Wer sich jetzt schon darauf freut, auf seinem maximal getunten Besen Quiditch-Turniere zu gewinnen, muss stark sein. Den Sport gibt es in Hogwarts Legacy nicht. Aber dafür können wir zum Beispiel auch auf einem Hippogreif reiten.

Wenn wir das komplette Aussehen und die Power eines Besens ändern, ist es dann noch derselbe Besen? Wären euch verschiedene Besen wichtig?