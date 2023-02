Hogwarts Legacy: So löst ihr das Brückenrätsel mit den Feuerschalen

Hogwarts Legacy ist vollgestopft mit Rätseln und Geheimnissen. Dazu zählen auch die drei Geheimnisse von Hogwarts. Eines davon, das Brückenrätsel oder auch Feuerschalenrätsel, ist euch vielleicht schon beim Erkunden des Schulgeländes aufgefallen. Hier erklären wir euch, wie es funktioniert.

Fundort des Brückenrätsels: draußen auf der Brücke, nahe des Schnellreisepunkts 'Viadukthof' (Abschnitt 'Die Große Halle')

draußen auf der Brücke, nahe des Schnellreisepunkts 'Viadukthof' (Abschnitt 'Die Große Halle') Voraussetzung: ein Feuerzauber

ein Feuerzauber Aufgabe: Entzündet die Feuerschalen und ordnet ihnen das richtige Symbol zu

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Entzünden der Feuerschalen

Der erste Teil ist sehr einfach. Ihr müsst lediglich einen der feurigen Schadenszauber beherrschen und damit die vier Schalen (rote Kreise) auf den Brückengeländern entfachen.

Incendio: Feuerangriff mit kleiner Reichweite, den ihr mit der Quest 'Professor Hecats Aufgabe 1' lernt ODER

Feuerangriff mit kleiner Reichweite, den ihr mit der Quest 'Professor Hecats Aufgabe 1' lernt ODER Confringo: Feuerangriff mit großer Reichweite, den euch Sebastian in der Quest 'Im Schatten der Krypta' beibringt

Brennen alle Feuerschalen, wird die Platte mit Symbolen (Pfeil) auf dem Boden der Brücke wichtig.

Ordnet den Feuerschalen die richtigen Symbole zu

Beim zweiten Schritt müsst ihr nur genau hinschauen und jeder Feuerschale die richtige Nummer anhand ihrer Symbole zuordnen. Welche Kombinationen nötig sind, zeigt euch die Symbolplatte auf dem Boden. Prägt sie euch ein und interagiert mit den Feuerschalen, um die Zahlen zu ändern. Die Symbole sind fest vorgegeben und unterhalb der Schalen nicht zu übersehen.

I bzw. 1 = Dreieck mit den sechs kleinen Strichen

II bzw. 2 = zwei Kreise mit halb durchgezogenem Strich

III bzw. 3 = Dreieck, das etwas an das Symbol für die Heiligtümer des Todes erinnert

IV bzw. 4 = durchkreuztes Viereck

Habt ihr die Feuerschalen richtig eingestellt, öffnet sich die Bodenplatte und ein Geheimgang kommt zum Vorschein.

Die Belohnung für das Brückenrätsel

Steigt ihr den Geheimgang hinab, gelangt ihr in einen Kanal unter der Brücke (den ihr übrigens nicht per Besen erreichen könnt). Dort in den Nischen findet ihr kleine, sowie eine große Truhe mit Items. Neben einem neuen Zauberstabgriff und einem gerahmten Porträt erwartet euch ein nicht identifizierter Gegenstand, den ihr im Raum der Wünsche erst untersuchen müsst.

Welche Belohnung sich dahinter versteckt, hängt davon ab, wie viele der drei Geheimnisse von Hogwarts ihr schon gelöst habt. Nach einem Geheimnis erwartet euch ein Badeanzug, nach dem zweiten Geheimnis ein Frack und beim dritten Geheimnis bekommt ihr einen Umhang aus den Filmen geschenkt.