Hogwarts Legacy: Day One-Patch auf PS5 und Xbox Series X/S sorgt für Verwirrung

Am 10. Februar 2023 ist das lang erwartete und jetzt schon überaus erfolgreiche Hogwarts Legacy für alle auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Wie es bei einem so großen Open World-Rollenspiel meist der Fall ist, wird auch Hogwarts Legacy zum Launch noch von technischen Problemen und Bugs geplagt. Ein Day One-Patch soll es richten und tatsächlich gab es zum Release bereits Updates, allerdings halten sich Avalanche Software und Warner Games bedeckt, was die Bedeutung und Patch Notes angeht.

Nach aktuellem Stand haben alle Plattformen ein Update erhalten: Auf der PS5 während des Early Access, Xbox Series X/S und PC zum regulären Release. Allerdings ist unklar, ob es sich dabei wirklich um Day One-Patches handelt.

So hat bislang weder das Entwicklerteam noch der Publisher klare Angaben dazu gemacht. Auf offiziellen Kanälen, sei es Discord oder Twitter, sind bislang kein Nachrichten zu Day One-Patches oder Hotfixes zu finden. Und auch auf der offiziellen Support-Webseite von Warner Games, wo bekannte Bugs und Patch Notes aufgeführt werden, steht bislang nichts.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK.

Das muss nicht heißen, dass es keine Day One-Patches sind. Aber aufgrund des Mangels an Infos wundert es nicht, dass die Spieler*innen in sozialen Medien diskutieren. Entweder merken sie an, dass sich trotzdem nicht viel getan hat, oder sie bezweifeln, dass es sich bei den Updates um Day One-Patches handelt.

Bei den 987 MB auf Steam soll es sich beispielsweise nur um die standardmäßige Aktualisierung eines Spiels zum Launch seitens Steam handeln.

Wie Hogwarts Legacy technisch zum Release läuft, erfahrt ihr in unserem Testvideo:

Day One-Patch soll vor allem an der Performance schrauben

Wie die Pläne für Patches auch aussehen mögen, klar ist, dass es für Avalanche noch einiges zu tun gibt. Vor allem die PC-Version von Hogwarts Legacy leidet unter Problemen wie Abstürzen und starke Rucklern. Aber auch auf PS5 und Xbox Series X/S läuft nicht alles rund. Vor allem Framerate-Einbrüche und Bugs, wie mit dem Charakter durch die Map fallen, stehen weit oben auf der Update-Liste.

Wir halten euch bei GamePro über Patches zu Hogwarts Legacy auf dem Laufenden und fragen bei Warner Games nach, was wir die Tage an Updates erwarten dürfen.

Probleme melden: Euer Spiel leidet unter Bugs oder anderen technischen Problemen? Dann könnt ihr diese auf der Support-Webseite von Warner Games melden oder dafür mit abstimmen, um den Entwickler*innen diese mitzuteilen. Dort seht ihr auch, an welchen Bugs gearbeitet wird und welche bereits behoben wurden.