Hogwarts Legacy: So steht es um die deutsche Sprachausgabe

In wenigen Tagen erscheint das Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy für PS5 und Xbox Series X/S. Ein so großer Titel, der dazu noch auf eine international bekannte Marke setzt, wird doch sicher nicht nur deutsche Texte bieten, sondern auch eine vollständig deutsche Vertonung, oder?

In Hogwarts Legacy wird auch Deutsch gesprochen

Bislang gab es noch keine Trailer mit deutscher Sprachausgabe und auch im offiziellen FAQ steht nichts davon, ob wir in Hogwarts Legacy mit einer deutsche Vertonung rechnen dürfen.

Aber keine Sorge, es wird eine vollständige deutsche Lokalisierung geben. Das dem so ist, lässt sich beispielsweise auf Steam einsehen. Dort wurden deutsche Texte, Untertitel und auch eine deutsche Vertonung bereits bestätigt.

Wie die deutsche Sprachausgabe klingt, konnten wir sogar schon während einer Anspielsession selbst erleben. Unseren Ersteindruck zu den deutschen Synchronsprecher*innen könnt ihr in unserer Preview nachlesen:

Den deutschen Synchro-Cast können wir euch noch nicht liefern, allerdings kennen wir bereits viele Sprecher*innen der englischen Originalversion (via Dexerto):

Phineas Nigellus Black: Simon Pegg

Professor Matilda Weasley: Lesley Nicol

Amit Thakkar: Asif Ali

Professor Onai: Kandace Caine

Professor Satyavati Shah: Sohm Kapila

Everett Clopton: Luke Youngblood

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Wie der Schauspieler Simon Pegg (u.a. bekannt aus Star Trek und Shaun of the Dead) seine Stimme dem Schulleiter Phineas Nigellus Black leiht, könnt ihr im folgenden Video sehen:

Hogwarts Legacy erscheint regulär am 10. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Wer etwas tiefer in die Tasche und die Deluxe oder Collectors Editon kauft, kann sogar dank Early Access drei Tage früher nach Hogwarts aufbrechen. Die Versionen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen dagegen erst im April bzw. Juni.