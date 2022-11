Hogwarts Legacy gibt knapp 46 Minuten Einblick auf Charakter-Editor, Kampfsystem und mehr

In einem neuen Gameplay Showcase hat das Team von Avalanche Software frische Einblicke in das kommende Hogwarts Legacy gegeben. In rund 46 Minuten sehen wir erstmals den Charakter-Editor in detaillierter Form, eine Einführung in das Kampfsystem und bekommen eine virtuelle Tour durch das wunderschöne Hogwarts-Schloss.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling:Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Detaillierter Charakter-Editor lässt keine Wünsche offen

Was wurde gezeigt? Zum Beginn des Showcase gibt uns Avalanche Software einen detaillierten Einblick in den Charakter-Editor von Hogwarts Legacy. Unseren Charakter können wir mit allerlei Merkmalen ausstatten und ganz nach unserem Geschmack verändern.

Nachdem wir uns einen vorgefertigten Charakter ausgesucht haben, können wir unter anderem folgende Merkmale verändern:

Gesichtsform

Hautfarbe

Brille

Haarfarbe

Frisur

Narben und andere Gesichtsmerkmale

Augenfarbe

Augenbrauenfarbe und -form

Zudem können andere Details wie die Stimme, der Name und in welchem Schlafsaal unser Charakter nächtigen soll ausgesucht werden. Falls wir uns im späteren Spielverlauf an unserem Charakter stören sollten, können wir nachträglich einige Anpassungen vornehmen. Die Frisur kann beispielsweise beim Barbier in Hogsmeade geändert werden.

In welchem Schuljahr befindet sich unser Charakter? Die Spielfigur startet in seinem fünften Jahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei.

Das komplette Showcase könnt ihr euch hier ansehen:

46:08 Hogwarts Legacy zeigt im Showcase massenhaft neues Gameplay

Neues Hogwarts Legacy-Gameplay zum Staunen

Im Anschluss nimmt uns das Entwicklerteam mit auf eine Reise durch das Schloss und zeigt uns, wie detailliert jeder Winkel hinter den Mauern designt wurde. Abgesehen davon erhalten wir erstmals einen Blick auf die Benutzeroberfläche des Spiels.

Im UI ist eine kleine Minimap zu sehen, mit deren Hilfe wir uns im Schloss orientieren können. Außerdem gibt es eine Lebensanzeige und eine weitere, auf die das Team nicht näher eingehen will. Außerdem ist unser Spielcharakter mit mehreren Zaubersprüchen und einer Taste für Werkzeuge und Tränke ausgestattet, die er oder sie schnell wirken kann.

Im Schloss selbst sind Seiten eines Feldführers verteilt, die wir einsammeln können. Dadurch werden Informationen über Geschehnisse im Schloss preisgegeben und andere Geschichtslektionen nachgeholt, die wir verpasst haben. Alternativ finden wir dadurch Herausforderungen, mit denen wir unseren Charakter leveln können.

Wie sieht der Schulalltag aus? Es gibt zwar einen Tages- und Nachtrhythmus, doch wir müssen uns von einem normalen Schulalltag verabschieden. Es ist vorgesehen, manche Lehrstunden als Mission aufzusuchen, aber nicht regelmäßig an ihnen teilzunehmen. So können wir auch die Freundschaft zu Lehrpersonen ausbauen, die uns neue Nebenmissionen freischalten können.

Verpasst nicht die neusten Informationen zu Hogwarts Legacy:

Das Duell der Zauberer und Hexen

Unsere Hexen und Zauberer können mit insgesamt 16 Zaubersprüchen ausgestattet werden, die sie im Kampf einsetzen können. Mithilfe der Schultertaste kann entweder ein Standardangriff oder einer von vier Zaubersprüchen aus der Schnellleiste gewirkt werden.

Jeder der vier Zaubersprüche ist mit einer Farbe gekennzeichnet. Sollte der Gegner einen Schild derselben Farbe haben, müssen wir den entsprechenden Spezial-Zauberspruch wirken, um den Schild zu brechen. Im Anschluss kann der Standardzauber gewirkt werden, um den Gegner zu besiegen. Mit einer weiteren Taste können Zauber außerdem abgelenkt werden oder ein Gegenangriff ausgeführt werden, der den Gegner betäubt.

Wie ist euer Eindruck zum gezeigten Material aus Hogwarts Legacy?