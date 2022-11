Hogwarts Legacy: Mächtiger Imperio-Fluch wird eingeschränkt und ist trotzdem praktisch

Im ersten Rollenspiel zum Harry Potter Universum Hogwarts Legacy, können wir als Hexe bzw. Zauberer unser eigenes Vermächtnis schmieden. Es ist uns dabei auch freigestellt, ob wir uns der hellen oder der dunklen Seite der Magie zuwenden. Wie bereits vor einiger Zeit bekannt wurde, sind die unverzeihlichen Flüche im Spiel zugegen und wir können sie im Laufe der Story sogar selbst erlernen. Wie jetzt bekannt wurde, wird einer der drei anders daherkommen, als in der Vorlage.

Entscheidende Änderungen beim Imperius-Fluch

Bei den drei unverzeihlichen Flüchen, also quasi illegalen Zaubern, handelt es sich um Cruciatus/Crucio, den Folterfluch, Avada Kedavra, den Todesfluch, und eben Imperius/Imperio.

Letzterer ist dabei eigentlich ein Fluch, mit dem man Menschen kontrollieren, lenken und sie dem eigenen Willen unterwerfen kann. Neue Infos aus einem Clip des offiziellen Twitter Accounts zum Spiel liefern aber jetzt eine Beschreibung ab, die zeigt, dass sich der Zauber im Spiel doch recht deutlich von der Vorlage unterscheiden wird.

In der Beschreibung des Imperius-Fluchs heißt es dort:

Gegner werden vorübergehend dazu gezwungen so zu kämpfen, als wären sie euer Companion. Während sie unter eurer Kontrolle stehen, erleiden sie weniger Schaden von anderen Gegnern, um ihre Untergebenheit zu euch zu verlängern. Das Opfer wird außerdem verflucht - und verfluchte Gegner erleiden zusätzlichen Schaden.

Wie funktioniert der Zauber im Spiel? Das bedeutet also, im Spiel können wir mit dem Fluch Andere nicht zu willkürlichen Aktionen bringen, sondern sie lediglich für eine Weile dazu zwingen, an unserer Seite zu kämpfen. Es wäre wahrscheinlich für die Entwickler*innen auch eine quasi unlösbare Aufgabe gewesen, den Fluch exakt genauso aus Buch bzw. Film zu adaptieren.

Eine Liste aller bisher bestätigten Zauber, die in Hogwarts Legacy vorkommen, findet ihr übrigens hier:

Das Rollenspiel Hogwarts Legacy soll am 10. Februar 2023 für alle Last- und Current-Gen Konsolen, sowie den PC erscheinen. Alle bisherigen Infos zu Hogwarts Legacy findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht, wo ihr alles zu Gameplay, Story und mehr erfahrt.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was haltet ihr von der Anpassung des Fluchs? Oder bleibt ihr sowieso lieber auf der hellen Seite? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!