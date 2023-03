Die neue Umbridge: Hogwarts Legacy-Fans sind von einem Charakter besonders genervt

In Hogwarts Legacy treibt der Geist einer Erfinderin sein Unwesen und nervt mit seinen immergleichen Sprüchen.

Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wer die Flohsamen im Harry Potter-Universum erfunden und damit den Grundstein für die Flohflammen-Schnellreise in Hogwarts Legacy gelegt hat? Wenn ihr den Open World-Hit zockt, dann wisst ihr das natürlich – denn Erfinderin Ignatia Wildsmith nutzt gefühlt jede Gelegenheit, euch das unter die Nase zu reiben.



Einige Fans sind sogar so genervt von Ignatia, dass sie den Charakter mit Voldemort und Dolores Umbridge vergleichen.

Gestatten? Ignatia Wildsmith, Erfinderin und Sprücheklopferin

Flohpulver-Erfinderin Ignatia Wildsmith hat in der Harry Potter-Lore zwischen den Jahren 1227 und 1320 gelebt, ist während der Ereignisse von Hogwarts Legacy also schon längst tot. Allerdings haust ihr Geist in den Schnellreise-Punkten, den sogenannten Flohflammen, die überall in der Spielwelt verteilt sind.

Nutzen wir die Schnellreise, dann drückt uns Ignatia jedes Mal einen Spruch entgegen. "Wusstet ihr, wie umständlich das Reisen vor der Erfindung von Flohpulver war?" – den haben womöglich viele von euch sofort im Ohr.

Weil die gute Ignatia jedes Mal die immergleichen Sprüche wiederholt und gefühlt niemals den Mund halten kann, sind viele Fans genervt. Das untere Reddit-Meme bezeichnet Ignatia sogar als den "wahren meistgehassten Charakter" in der Harry Potter-Welt und stellt sie damit sogar noch vor Voldemort und Dolores Umbridge, natürlich mit einem Augenzwinkern:

Ignatias Sprücheklopferei hat Bastler sogar dazu motiviert, eine Mod namens "Silencio- Floo Lady Silencer" (via GameStar) ins Leben zu rufen, die den Plagegeist stummschaltet und Spieler*innen in entspannter Stille schnellreisen lässt.

Die PS4- und Xbox One-Fassungen des Zauberei-Abenteuers sollen übrigens am 4. April 2023 erscheinen, die Nintendo Switch-Version schlägt erst einige Wochen später, am 25. Juli 2023, auf. Mittlerweile hat Warner Bros. sogar bereits einen Nachfolger von Hogwarts Legacy in Aussicht gestellt.

Was ist eure Meinung zu Ignatia?