Laut Hogwarts Legacy-Theorie treffen wir 'Harry Potter', aber nicht den Berühmten mit der Narbe

Es wurde bereits im Vorfeld klargestellt, dass Hogwarts Legacy ohne Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley auskommen muss. Im offiziellen FAQ schreiben Warner Bros. und Avalanche Software, dass der Titel im 19. Jahrhundert spielt und somit vor den Geschichten von Harry Potter stattfindet.

Doch ein Fan hat nun eine komplexe Theorie aufgestellt, dass Harry Potter doch in Hogwarts Legacy auftaucht. Allerdings nicht der berühmte Zauberer, den wir jetzt im Kopf haben, sondern einer seiner Vorfahren, der zu der Zeit gelebt hat.

Spoiler-Alarm: Im folgenden Text wird eine Trophäe aus Hogwarts Legacy enthüllt, die Rückschlüsse auf den Storyverlauf geben könnte. Wer sich vorab nicht spoilern lassen will, sollte zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren. Außerdem gehen wir auf den Stammbaum von Harry Potter ein.

Ein anderer 'Harry Potter' kommt womöglich in Hogwarts Legacy vor

Was besagt die Theorie? In der geleakten Trophäenliste entdeckt der Harry Potter-Fan Arktix eine Trophäe, die im Zusammenhang mit den Heiligtümern des Todes steht. Um die Trophäe zu erhalten, müssen wir einen der drei Heiligtümer einsetzen. Es gibt insgesamt drei Heiligtümer des Todes, die dafür in Frage kommen würden:

der Elderstab (Zauberstab)

der Stein der Auferstehung

der Unsichtbarkeitsumhang

Von den drei Heiligtümern kommt laut Arktix am wahrscheinlichsten der Unsichtbarkeitsumhang in Frage. Dieser wird nämlich schon seit Generationen in der Potter-Familie weitervererbt, weshalb es sein kann, dass wir im Spiel auf einen Vorfahren von Harry Potter treffen könnten.

In seinem Video erklärt Arktix die Theorie genauer:

Welcher Vorfahre wäre das? Laut seinen Recherchen könnte zu der Zeit, in der Hogwarts Legacy spielt, Harrys Urgroßvater ein Hogwarts-Schüler gewesen sein. Sein Name ist Henry Potter, doch er wird von seinen Kameraden scherzhaft „Harry“ genannt.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Sollte seine Theorie also aufgehen, könnte uns tatsächlich ein Harry Potter in Hogwarts Legacy erwarten, nur eben nicht der, der in den Büchern und Filmen die Hauptrolle spielt. Somit bestünde die Möglichkeit, dass er uns im Spiel seinen Unsichtbarkeitsumhang leiht und dementsprechend zu der besagten Trophäe verhilft.

Henry Potter als treuer Gefährte

Wer ist Henry Potter? Bei Henry Potter handelt es sich nicht nur um Harrys Urgroßvater, sondern um einen starken Verfechter von Rechten für Muggel. Er war von 1913 bis 1921 im Zaubergamot, erntete aber zu jener Zeit nur Missbilligung. Denn zu dieser Zeit war es den Zauberern und Hexen verboten, die Muggel im ersten Weltkrieg zu unterstützen.

Welchem Haus gehört er an? Die Frage wurde nie offiziell geklärt. Arktix geht davon aus, dass es sich bei Henry Potter um einen Ravenclaw-Schüler handeln könnte, der uns in Hogwarts Legacy begleitet.

Was haltet ihr von der Fan-Theorie zu Harry Potter in Hogwarts Legacy?