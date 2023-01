Hogwarts Legacy: So steht es um Romanzen im Harry Potter-Spiel

In Hogwarts Legacy spielen wir nicht nur als Hexe oder Zauberer, sondern auch als Teenager. Neben Besenflügen, Zaubersprüchen und übernatürlichen Gefahren gehen wir also auch ganz normalen Teenie-Aktivitäten nach: Egal ob wir Butterbier in Hogsmeade schlürfen, am Unterricht teilnehmen oder uns mit anderen Schüler*innen anfreunden. Entsprechend naheliegend ist natürlich auch die Frage, ob wir Romanzen mit anderen Charakteren eingehen können.

Im GamePro-Interview mit Narrative Lead Moira Squier und Game Designer Kelly Murphy haben wir auf diese Frage eine Antwort bekommen – auch wenn sie viele Fans enttäuschen dürfte.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Wir können Beziehungen vertiefen, aber nicht knutschen

Nein, es wird keine Romanzen für uns in Hogwarts Legacy geben. Das mag etwas verwirrend wirken, wo sich das Spiel sonst doch viel Mühe gibt, das Gefühl der Harry Potter-Welt abzubilden. Auch in der Vorlage haben die Beziehungen zwischen den Teenagern schließlich eine große Rolle gespielt. Im Spiel gibt es aber gute Grunde für diese Entscheidung, wie Squier erklärt:

Wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Es gibt keine Art, es gut zu machen, immerhin seid ihr der Protagonist im Spiel und ihr könnt jeder sein. Wir wollen, dass ihr sein könnt, wie ihr wollt. [...] Das wäre [mit Romanzen] zu schwer zu managen.

Murphy ergänzt:

Das und die Tatsache, dass ihr praktisch ein 15-jähriges Kind spielt. Es gibt Sachen, die wir da einfach thematisch nicht anfassen wollten. Ihr könnt euch aber mit Charakteren anfreunden und sie kennenlernen und innerhalb dieser Freundschaft auch Entscheidungen treffen.

Zwar soll es durchaus Hintergrundbeziehungen im Spiel geben – so sprechen etwa (auch queere) Charaktere über ihre Partner*innen oder Verlobten – das Spiel will aber schlicht keinen Fokus auf diese Thematik legen. Uns bleiben also nur enge Freundschaften mit bestimmten Charakteren.

Hier können wir mehr zu einem der Charaktere sehen, mit dem wir uns anfreunden können:

