Hogwarts Legacy: Alle 16 daidalischen Schlüssel finden und die Hausmarken sammeln

Schon in den ersten Stunden von Hogwarts Legacy könnt ihr eine Nebenquestreihe starten, die mit der geheimnisvollen Truhe in eurem Gemeinschaftsraum zusammenhängt. Denn die Gründer*innen eures Hauses haben dort ein ganz besonderes Kleidungsstück hinterlegt, wenn ihr all ihre Hausmarken vereinen könnt.

So startet ihr die Quest

Wenn ihr die ersten Hauptquests in der Schule erledigt habt, dann begebt euch zum Hof des Astronomieflügels. Dort trefft ihr auf Nellie, die euch von fliegenden Schlüsseln erzählt, die einige Schränke in Hogwarts öffnen sollen. Was man dafür bekommt weiß sie zwar nicht, aber sie ist einfach nur neugierig und versucht euch mit ihrer Begeisterung anzustecken.

Den ersten Schrank und Schlüssel findet ihr noch mit Nellies Hilfe. Darin befindet sich eine Hausmarke, die ihr in die Truhe in eurem Gemeinschaftsraum einsetzen könnt. Nach dieser Quest habt ihr allerdings keine Marker mehr auf der Karte. Das heißt, dass ihr selbstständig die restlichen Hausmarken finden müsst. Die Schränke sind aber recht einfach zu entdecken, da sie sehr groß sind.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Daidalische Schlüssel finden und Schränke öffnen

Schlüssel finden: Die Schlüssel sind da etwas schwieriger zu entdecken. Sie befinden sich aber eigentlich immer in der Nähe des Schranks, meistens sogar im selben Raum, da sie (ironischerweise) keine Türen öffnen können. Sucht die nähere Umgebung ab und achtet auf das summende Geräusch. Hier hilft auch Revelio, aber die Schlüssel sind sehr klein, sodass ihr doch sehr genau hinsehen müsst.

Schrank öffnen: Habt ihr den fliegenden Quälgeist gefunden, lauft in seine Nähe und er fliegt automatisch zum passenden Schrank. Folgt ihm bis zum Schrank, interagiert mit ihm und absolviert das Minispiel. Hier müsst ihr die Taste genau in dem Moment drücken, wenn der Schlüssel über das Schloss fliegt. Meistens zuckt der zwei bis dreimal am äußeren Rand herum, bevor er einmal quer über die Mitte fliegt.

Fundort aller daidalischen Schlüssel

Insgesamt gibt es 16 Schränke mit dazugehörigen Schlüsseln. Anfangs könnt ihr aber noch nicht alle erreichen. Für einige von ihnen müsst ihr erst lernen, wie man Schlösser öffnet. Das lernt ihr in einer anderen Hauptquest, bei der ihr Mr Moon helft, einige nervige Statuen loszuwerden.

Wie genau ihr Alohomora zum Knacken von Türschlössern lernt und damit ganz Hogwarts erkunden könnt, erklären wir euch in diesem Artikel:

0 1 Hogwarts Legacy Alohomora Schlösser knacken und Zauber auf Stufe 3 verbessern

Schlüssel im Astronomieflügel

Astronomieturm: Für Schlüssel und Schrank erhaltet ihr von Nellie einen Questmarker. Reist einfach zur Flohflamme im Astronomieturm. Der Schlüssel ist auf der Wendeltreppe, der Schrank im Klassenzimmer für Astronomie. Verteidigung gegen die dunklen Künste: Reist zur passenden Flohflamme und lauft die Treppen hinunter zu dem großen Skelett des Nashorns. Der Schlüssel fliegt dort herum und führt euch wieder nach oben zum Schrank.

Bibliotheksflügel

Halle vor der Bibliothek: Der Schlüssel ist auf der einen Seite der unteren Halle, während der Schrank auf der anderen Seite in der nähe einer Arithmantik Tür ist. Ihr erreicht die Halle am einfachsten über die Flohflamme beim Zaubertränke Klassenzimmer. Zaubertränke Klassenzimmer: Ein weiterer Schlüssel ist in der Nähe der letzten Flohflamme. Geht diesmal den Gang hinunter zum Klassenzimmer. Der Schlüssel ist in der Nähe der Treppe neben dem Zimmer und führt euch zum Schrank im Keller. Bibliothek: Der Schlüssel ist in der Bibliothek selbst. Sucht auf der unteren Ebene zwischen den Bücherregalen und der Schlüssel führt euch zur anderen Seite der Bibliothek mit dem Schrank. Oberer Bereich der Halle: In der Zentralen Halle ist ein weiterer Schrank. Teleportiert diesmal zur Flohflamme der Halle selbst, geht zwei Etagen nach oben und ihr trefft auf den Schrank. Eine Treppe weiter oben findet ihr den Schlüssel.

Die Große Halle

Große Halle: Schlüssel und Schrank sind in der Halle selbst. Der Schlüssel ist am Kamin und führt euch eine kurze Treppe nach oben zum Schrank. Eingangshalle: Verlasst die große Halle durch die Doppeltür vorbei an den Hauspunkte-Gläsern direkt durch die nächste Doppeltür. Der Schlüssel ist oben bei den Treppen, der Schrank unten in der Halle.

Der Glockenturm

Nordhalle: Biegt von der Flohflamme des Hofes direkt links ab, Treppen hoch und dann durch die Tür. Der Schlüssel ist im ersten Stock und führt euch nach oben zum Schrank. Keller: Auf der untersten Ebene der Halle führt eine Treppe in den Keller. Lauft hinunter zur Drachenstatue und sammelt den Schlüssel ein, der euch wieder hoch zum Schrank führt, an dem ihr vorher vorbeigelaufen seid. Weinkeller: Geht nun noch weiter in den Keller. Vorbei am Drachen und bis zu einigen Kesseln, wo der Schlüssel herumfliegt. Der führt euch weiter hinein zu einem Schrank neben einigen Fässern.

Die Große Treppe

Turm: Reist zur Flohflamme des Turms und lauft die Treppe zwei Etagen nach unten. Der Schlüssel fliegt bei einigen Gemälden rum. Der führt euch dann weiter nach unten zum Schrank. Kolleghof: Reist zur gleichnamigen Flohflamme und nehmt die Treppe nach oben zu einem Torbogen. Dort ist der Schlüssel, der euch dann wieder nach unten führt. Der Schrank ist hinter einer Treppe versteckt, nahe einer Tür ins Innere von Hogwarts.

Südflügel

Krankenflügel (1 / 2): Reist zur gleichnamigen Flohflamme, geht die Treppen hinunter und folgt dem Gang mit den Gemälden. Dort ist der Schlüssel. Der dazugehörige Schrank ist vor dem Badezimmer der Vertrauensschüler. Krankenflügel (2 / 2): Geht die Treppen weiter hinunter und ihr sammelt den Schlüssel im zweiten Stock an der Treppe fast automatisch ein. Folgt ihm ins Erdgeschoss und öffnet dort den Schrank. Uhrenturm: Nehmt die Flohflamme zum Platz des Uhrenturms und öffnet das nahe Schloss mit dem Zauber von Mr. Moon. Lauft nach oben und sammelt den Schlüssel auf dem Weg ein. Öffnet dann ganz oben den Schrank.

Die Belohnung für alle Hausmarken

Nachdem ihr alle Hausmarken gesammelt habt, geht zurück in euren Gemeinschaftsraum. Die Truhe steht nahe dem Eingang und ihr müsst alle Siegel einzeln einsetzen.

Als Belohnung erwartet euch eine besondere Robe eures Hauses, deren Ornamente beim Zaubern aufleuchten. Sie hat keinerlei stärkende Effekte und ist auch nicht in eurem Inventar. Stattdessen müsst ihr eure aktuelle Robe auswählen, die X-Taste auf Xbox oder Viereck auf PlayStation drücken und sie über das kosmetische Menü auswählen.