Hogwarts Legacy: Simpler Trick lässt euch Feinde mitten im Kampf ausknocken

Petrificus Totalus könnt ihr nicht nur zum Schleichen nutzen.

Petrificus Totalus ist eigentlich einer dieser Zauber, die in Hogwarts Legacy einen ganz bestimmten Anwendungsbereich haben. Normalerweise könnt ihr damit nämlich Feinde ausknocken, die euch noch nicht bemerkt haben. Besonders in Kombination mit dem Desillusionierungs-Zauber ist er damit überaus praktisch, um das Kampffeld aufzuräumen, ehe euch die Gegner überhaupt entdecken.

Allerdings funktioniert die Kombi nicht mehr, sobald ihr euch im offenen Kampf befindet. Dadurch wird Petrificus Totalus allerdings nicht unnütz, ihr müsst nur etwas kreativer werden.

Von wegen nur zum Schleichen - Petrificus Totalus kann mehr als gedacht

Wie Reddit-User Wooryn nämlich anmerkt, könnt ihr Feinde mit Petrificus Totalus selbst im Kampf sofort ausknocken. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass besagte Gegner von bestimmten Zaubern betroffen sind: Wirkt ihr also Arresto Momentum, Glacius oder Imperio auf sie, könnt ihr danach gemütlich hinter sie laufen und Petrificus Totalus wirken.

Anders als mit dem Desillusionierungs-Zauber ruft euer Charakter den Ganzkörperklammer-Zauber in diesem Fall sogar laut aus.

Besonders gegen Gegner mit vielen Lebenspunkten kann das Kämpfe um einiges beschleunigen. Damit ist es wohl eine der schnellsten Arten, Feinde auszuschalten - abseits von einem der unverzeihlichen Flüche, der selbst Bosse erlegen kann.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Aktuell ist Hogwarts Legacy erst für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Die Fassungen für PS4 und Xbox One sollen am 4. April 2023 folgen und als Schlusslicht kommt die Nintendo Switch-Version am 25. Juli 2023. Obwohl das Spiel also noch gar nicht für alle Plattformen erschienen ist, hat Warner Bros. bereits einen Nachfolger zu Hogwarts Legacy angeteast. Bevor es aber soweit ist, könnten wir laut einem der Entwickler aber erst noch einen DLC für das Harry Potter-Spiel bekommen.