Hogwarts Legacy gibt euch im Spielverlauf einen Haufen mächtiger Zauber fürs Duellieren an die Hand. Von Bombarda bis Confringo könnt ihr eine Menge Schaden bei euren Gegnern anrichten, der wohl unumstritten stärkste Zauber ist aber der unverzeihliche Fluch Avada Kedavra. Oder doch nicht?

Zwar könnt ihr mit Avada Kedavra problemlos eure Feinde und sogar einige Bosse auf einen Schlag töten, allerdings hat er auch eine ziemlich lange Abklingzeit von 90 Sekunden - und ist noch dazu unpraktischerweise ein verbotener Fluch. Findige Fans haben aber bereits eine praktische Alternative gefunden, um Gegner mit einem Schlag niederzustrecken: Nämlich den einfachsten Zauber der Harry Potter-Reihe.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Wingardium Leviosa als Kampfzauber

Die Rede ist natürlich von Wingardium Leviosa, dem ersten Zauber, den Harry Potter in den Filmen erlernt. Auch in Hogwarts Legacy ist er eigentlich nicht für den Kampf gedacht, sondern zählt zur Nutzen-Kategorie der Zauber.

Das heißt aber natürlich nicht, dass ihr ihn nicht in Duellen nutzen könnt. Zwar macht er keinen direkten Schaden an Gegnern, allerdings lässt er euch schwere Gegenstände problemlos hochheben. Und wer beim Trollkampf im ersten Film aufgepasst hat, dürfte wissen, was jetzt kommt.

Wie tiktok-User sarthegames nämlich im Video zeigt, könnt ihr einfach Felsbrocken, Fässer und Co. in der Umgebung über Gegner bewegen und dann auf sie herabstürzen lassen. Oder ihr macht die Gegenstände mit Wingardium Leviosa zur Bowling-Kugel und rammt sie einfach wiederholt in eure Feinde.

Das Ganze bietet nicht nur eine Menge kreative Möglichkeiten, sondern hat auch einen klaren Vorteil gegenüber einem Avada Kedavra-Zauber: Wingardium Leviosa hat nämlich keine Abklingzeit. Ihr könnt den Zauber so oft benutzen, wie ihr wollt.

Wie das in Aktion aussieht, zeigt das tiktok-Video:

So geht's mit Hogwarts Legacy weiter

Aktuell ist Hogwarts Legacy nur für PC und Current Gen-Konsolen erschienen, die Versionen für PS4, Xbox One und Switch folgen noch. Doch bereits jetzt ist der Titel so erfolgreich, dass eine Fortsetzung zum Harry Potter-Spiel so gut wie sicher ist. Und auch die Hoffnungen auf einen DLC wurden kürzlich von einem der Entwickler neu entfacht.

Als wäre all das noch nicht genug, gibt es sogar bereits jetzt einen Bericht, laut dem eine Fernsehserie zu Hogwarts Legacy in Planung sein soll. Fans dürfen sich also mit ziemlicher Sicherheit in Zukunft auf mehr Content freuen.