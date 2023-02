Augen und Ohren zu: Hogwarts Legacy ist bereits im Umlauf und so vermeidet ihr Spoiler

Mit dem 10. Februar 2023 könnt ihr in die Welt von Hogwarts Legacy abtauchen. Durch eine Early Access-Phase ist es sogar möglich, bereits am 7. Februar mit dem Abenteuer in der Zauberschule loszulegen, also ganze drei Tage früher.

Doch bereits jetzt sind erste Kopien im Umlauf, die eine potenzielle Spoiler-Gefahr sind. Ein Fanaccount macht nun auf diesen Umstand aufmerksam und verrät, wie ihr euch im Netz gegen die Spoiler schützen könnt. Wir verraten euch ebenfalls einige Tipps, wie ihr den Screenshots und Videos aus dem Weg geht.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Erste Hogwarts Legacy-Exemplare im Umlauf

Auf Twitter hat der Fanaccount Hogwarts Legacy World bereits angekündigt, dass erstes Material zu Hogwarts Legacy im Internet kursiert. Der Grund dafür ist, dass einige Kopien zu früh versandt wurden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was hat das für Konsequenzen? Der Account versprach deshalb, dass auf dieser Seite keine Spoiler zu finden sein werden. Dafür schaltet der Account die Kommentarfunktion bis zum Release ab, damit User, die ihr Spiel früher erhalten haben, nicht die Möglichkeit zum Spoilern bekommen.

Auch bei anderen Accounts, die mit Videospielen zu tun haben, solltet ihr vorsichtig sein. Im besten Fall schaut ihr erst gar nicht in die Kommentarspalte, um nicht von anderen Usern gespoilert zu werden.

Wollt ihr hingegen vorab schon einige Missionen und Gameplay aus Hogwarts Legacy sehen, können wir euch das folgende Video ans Herz legen :

14:57 Hogwarts Legacy - Neue Gameplay-Vorschau zur Open-World-Hoffnung

Hogwarts Legacy: So schützt ihr euch vor Spoilern

Wie kann ich mich vor Spoilern schützen? Auf Twitter ist das ganz einfach: Um keinen Inhalt von Hogwarts Legacy angezeigt zu bekommen, müsst ihr euren Twitteraccount in den Einstellungen auf „privat“ stellen und Stichworte wie „Hogwarts Legacy“ stummschalten.

Seid außerdem vorsichtig, wenn ihr bei anderen Videos, Tweets oder Beiträgen zu Hogwarts Legacy in die Kommentare schaut. Womöglich sind die jeweiligen Moderatoren nicht schnell genug, entsprechende Spoiler zu entfernen. Falls ihr doch welchen begegnet, meldet sie am besten schnellstmöglich, um andere zu schützen.

Alle Infos zu Hogwarts Legacy gibt es auf GamePro:

0 7 Mehr zum Thema Hogwarts Legacy - Release, Gameplay & mehr: Alle Infos zum Spiel aus dem Harry Potter-Universum

Im Allgemeinen solltet ihr natürlich darauf achten, welche Links ihr klickt oder welche Bilder und Videos ihr schaut. Achtet genaustens auf die Beschreibung oder die Überschrift des jeweiligen Beitrags, um euch auch vor dem Release ohne Story-Spoiler über das Rollenspiel zu informieren.

Noch drastischer wäre es, die sozialen Medien komplett zu meiden und sämtliche Accounts oder Gruppenchats, in denen potenzielle Spoiler vorkommen könnten, stummzuschalten. Wie stark ihr euch vor den Spoilern schützt, bleibt euch überlassen.

Habt ihr weitere Tipps, die vor Spoilern schützen?