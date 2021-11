Hogwarts Legacy-Publisher grenzt Releasezeitraum in 2022 näher ein

Das nächste Jahr hält spannende Highlights für Harry Potter-Fans parat. Wir können uns unter anderem auf das heiß ersehnte Rollenspiel Hogwarts Legacy freuen, das 2022 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen soll.

Auf Seite 154 des Toy World Magazins ist ein Interview mit Warner Bros. General Manager Rachel Wakley abgedruckt. In diesem Gespräch bestätigt sie, auf welche Projekte sich Fans in 2022 freuen können und in welchem Zeitraum Hogwarts Legacy erscheinen wird.

Harry Potter-Universum wird 2022 erweitert

Worauf können sich Harry Potter-Fans freuen? Auf die Frage, welche neuen Projekte in 2022 erscheinen, antwortet Wakley damit, dass es zwei größere Releases geben wird: Einen Film und ein Videospiel.

Bei dem Film handelt es sich um Fantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse. Er soll am 8. April 2022 in den britischen Kinos anlaufen. Mit dem Videospiel ist wohl Hogwarts Legacy gemeint, dessen Release ebenfalls ein wenig eingegrenzt wurde.

Wann erscheint Hogwarts Legacy? Mit ihrem Statement scheint Wakley anzudeuten, dass zunächst der Fantastische Tierwesen-Film erscheinen wird, dann Hogwarts Legacy. Außerdem werden wohl einige Wochen zwischen den Releases liegen, damit sich die beiden Releases nicht gegenseitig beeinflussen. Demnach wird Hogwarts Legacy vermutlich im Zeitraum von Mai 2022 bis Dezember 2022 erscheinen.

Falls ihr nicht wisst, worum es sich bei Hogwarts Legacy handelt, könnt ihr euch den folgenden Trailer ansehen:

Weitere News zu Hogwarts Legacy im Überblick:

Das ist Hogwarts Legacy

In Hogwarts Legacy tauchen wir in die Welt von vor den Geschehnissen aus Harry Potter ein. In dem Open World-Action-RPG schlüpfen wir in die Rolle eines Schülers bzw. einer Schülerin der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Dabei werden wir durch den Sprechenden Hut in eines der vier Häuser eingeteilt.

Zum Alltag gehört der Unterricht, in dem wir Zauber meistern, Tränke brauen und magische Tierwesen zähmen. Allerdings müssen wir uns auch etlichen Gefahren stellen, in denen wir unsere gelernten Zauberei-Künste anwenden müssen.

Falls ihr weitere Informationen zur Story und dem Aufbau der Open World erfahren wollt, solltet ihr unseren GamePro-Übersichtsartikel zu Hogwarts Legacy nicht verpassen.

Worauf freut ihr euch mehr: Hogwarts Legacy oder den neuen Fantastische Tierwesen-Film?