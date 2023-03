Hogwarts Legacy-Spieler tötet versehentlich Sebastian und so ist das Malheur passiert

Armer Sebastian. Im Video eines Reddit-Users hat der beliebte Slytherin ins Gras gebissen.

Ihr schlüpft in Hogwarts Legacy in die Rolle eines 15-jährigen Zauberei-Lehrlings, was vermutlich auch die simple Erklärung dahinter ist, warum ihr in dem Open World-Abenteuer keine anderen Schüler*innen, Lehrer*innen und sonstige Zivilist*innen töten könnt. Ein richtiges Moral-System gibt es im Spiel ebenfalls nicht.



In einem Video beweist ein Fan nun aber das Gegenteil: Reddit-Mitglied "Uselessmedics" hat es irgendwie geschafft, Sebastian Sallow ableben zu lassen. Und das auf sehr tragische Art und Weise: Der tapfere Slytherin fällt im Kampf gegen eine Spinne. Aber keine Angst: Hierbei handelt es sich um einen Bug.

Pechvogel Sebastian stirbt im Kampf mit Spinne

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist im Video zu sehen? Darin kämpft der Charakter des Reddit-Mitglieds gemeinsam mit Sebastian in dessen Gefährtenquest gegen eine Spinne. Der Spielercharakter tötet schließlich das achtbeinige Wesen, jedoch explodiert es bei seinem Ableben.

Der arme Sebastian steht direkt daneben und wird von der Explosion ebenfalls mit in den virtuellen Tod gerissen. Wir sehen sogar eine komplette Animation, die ihn tragisch zu Boden fallen lässt. Alle Glieder von sich gestreckt liegt der Slytherin-Schüler kurzzeitig auf der Erde und löst sich dann in Luft auf.

Hierbei handelt es sich wohl um einen Bug, denn wie bereits erwähnt: NPCs können in Hogwarts Legacy eigentlich nicht sterben. "Uselessmedics" musste die Quest danach natürlich neu laden, wodurch Sebastian wieder ins Reich der Lebenden gerufen wurde.

Das Reddit-Mitglied berichtet außerdem davon, dass Sebastian nach seinem Ableben eine Art Platzhalter-Item bei sich trug, das sich auch noch nach dem Neustart im Inventar des Spielers befunden habe. Dies könnte daraufhin deuten, dass in der entsprechenden Quest womöglich sogar mal geplant war, dass Sebastian darin wirklich zu Tode kommen könnte.

Übrigens: Eine aktuelle GamePro-Umfrage hat ergeben, dass Sebastian von allen Charakteren euer absoluter Liebling ist.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Die PS4- und Xbox One-Fassungen des Zauberei-Abenteuers sollen übrigens am 5. Mai 2023 erscheinen, die Nintendo Switch-Version schlägt erst einige Wochen später, am 25. Juli 2023, auf. Weitere Verschiebungen sind allerdings nicht ausgeschlossen. Mittlerweile hat Warner Bros. sogar bereits einen Nachfolger von Hogwarts Legacy in Aussicht gestellt.

Beschützt Sebastian um jeden Preis!