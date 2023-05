Hogwarts Legacy: Passt ganz genau auf, wie ihr Talentpunkte verteilt, sonst müsst ihr damit leben!

Leider könnt ihr nicht alles lernen! Daher solltet ihr jeden Skillpunkt gut abwägen.

In Hogwarts Legacy lässt sich eurer Charakter umfassend anpassen. Nicht nur euer Aussehen, sondern auch die Art, wie ihr mit Magie umgeht. In fünf Skillbäumen könnt ihr euch austoben und weiter spezialisieren, egal ob in dunklen Künsten oder als Meister*in der Alchemie.

Bei so viel Auswahl, aber nur einer begrenzten Anzahl an Fähigkeitenpunkten, fällt die Entscheidung für ein bestimmtes Talent schwer. Oder ihr bereut sogar einen gesetzten Punkt und wollt das nun korrigieren. Da haben wir leider eine schlechte Nachricht für euch: Talente lassen sich in Hogwarts Legacy leider nicht zurücksetzen. Damit ihr aber Fehler beim Skillen vermeiden könnt, haben wir einige Tipps für euch.

Speichert, bevor ihr Talentpunkte vergebt

Ihr solltet, wenn ihr euch unsicher mit dem Talentpunkt seid, lieber einen neuen Speicherstand anlegen. Macht dies am besten in der Nähe eines Banditen- oder Monster-Lagers, setzt dann den Punkt und probiert aus, wie sich der aufgewertete Zauber im Kampf auswirkt.

Habt am besten mehrere Speicherstände. Solltet ihr mit einem der Bäume nicht zufrieden sein, könnt ihr Fehler korrigieren.

Falls ihr nicht zufrieden seid, dann ladet den Spielstand wieder und versucht etwas anderes. Probiert aber alle Zauber mindestens einmal an unterschiedlichen Gegnertypen aus. Sie wirken bei großen Gegnern oder Monstern manchmal anders als bei humanoiden Gegnern.

Folgt unserem Skill-Guide

Wir haben vor einiger Zeit schon einen Guide für alle Talente in Hogwarts Legacy erstellt. Hier erklären wir euch, welche Talente sich besonders lohnen und welche ihr besser links liegen lasst.

Genaueres erfahrt ihr hier:

So hat sich in unseren Spieldurchläufen das Schleichen als relativ ineffizient herausgestellt und der offene Konflikt ging meistens schneller. Alchemie ist zwar nützlich, aber eher ein Bonus zu den sonst schon sehr starken Zaubern des Spiels.

Nutzt einen Skill-Planer

Seit geraumer Zeit gibt es mehrere Tools im Internet, mit denen ihr eure Talente schon einmal etwas vorausplanen könnt. Am besten gefallen hat uns das Tool von EIPGaming.

Es gibt zahlreiche Build-Planer online. Mit diesen könnt ihr schon mal etwas vorausplanen.

Dort könnt ihr probehalber alle Skillpunkte vergeben und schauen, ob ihr alles mitnehmen könnt, was ihr haben wollt. Insgesamt habt ihr 36 Punkte, aber 48 Talente. Geht bei eurer Planung aber nicht davon aus, dass ihr die vollen 36 Punkte zur Verfügung habt. In Hogwarts Legacy wird es gegen Ende sehr anstrengend sein, noch Erfahrungspunkte zu bekommen. Am Ende der Story werdet ihr eher Stufe 30 erreicht haben, als das Maximallevel von 40.