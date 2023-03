Zwar ist es nicht möglich seinen Charakter richtig zu verskillen, aber vielleicht ärgert ihr euch später über einige falsch gesetzte Punkte.

Obwohl Hogwarts Legacy im Kern eher ein Action-Adventure ist, hat das Spiel auch einige Rollenspiel-Elemente. So könnt ihr in fünf unterschiedliche Talentbäume Punkte verteilen, um euch in Bereichen wie Alchemie, Zaubern oder dunklen Künsten weiter zu spezialisieren. Was sich dabei lohnt und welche Talente ihr lieber links liegen lassen solltet, erklären wir euch hier.

Vorsicht bei der Talentwahl

Eine kleine Warnung vorab: Wenn ihr einen Talentpunkt investiert, dann könnt ihr das nicht rückgängig machen. Es gibt keine Möglichkeit, die Punkte neu zu vergeben. Speichert daher regelmäßig und probiert vielleicht erstmal ein Talent aus. Wenn es euch nicht gefällt, dann ladet lieber wieder.

Außerdem sollte euch bewusst sein, dass ihr nicht alles skillen könnt. Ihr erhaltet bis zur Maximalstufe 40 nur 36 Talentpunkte, die ihr auf insgesamt 48 Talente verteilen könnt. Daher solltet ihr euch früh überlegen, auf was ihr verzichten könnt.

Wenn ihr beispielsweise keine Lust auf Alchemie und Pflanzen habt, dann spart euch das direkt 8 Punkte, die ihr in Talente stecken könnt, die mehr Spaß machen. Nervt euch das Schleichen, dann wird das auch mit 4 zusätzlichen Punkten nicht besser.

Wichtige Zaubersprüche

In dieser Kategorie eures Talentbaums könnt ihr einzelne Zauber aufwerten. Generell solltet ihr hier Talente wählen, um eure Lieblingssprüche zu verbessern. Aber ihr könnt einige tödliche Kombinationen freischalten, wenn ihr bestimmte Talente zusammen nutzt.

In der Zaubersprüche-Kategorie solltet ihr das skillen, was ihr am meisten benutzt.

Accio-Beherrschung ist besonders empfehlenswert, weil ihr mehrere Gegner zusammen zu euch ziehen könnt. Die Reichweite ist recht gut und ihr habt fast immer drei hilflose Feinde in der Luft. Kombiniert das mit Leviosa-Beherrschung, um die Kombo zu verlängern und Depulso-Beherrschung, um sie zu beenden, indem ihr alle Gegner wegstoßt. Incendio-Beherrschung würde hier auch zusätzlich noch passen, ist aber keine Pflicht.

Confrigo-Beherrschung wollen wir euch aber unbedingt ans Herz legen. Die zahlreichen Inferi im Spiel könnt ihr nur durch Feuer töten und die Verbesserung von Confingo garantiert, dass ihr immer mehrere mit euren Feuerattacken trefft.

Verwandlungsbeherrschung solltet ihr auch ausprobieren. Es ist der mächtigste Zauber, wenn ihr nicht in die dunklen Künste investieren wollt und schaltet oft zwei Gegner direkt auf einmal aus.

Dunkle Künste

Hier gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr eure Zauber verbessern solltet.

Wenn ihr nicht die unverzeihlichen Flüche lernen möchtet, dann verbessert eure normalen Zauber, da sie Flüche auf euren Gegnern hinterlassen. Das erhöht euren Schaden enorm und ist auch für gute Zauberer und Hexen nützlich.

Dank der Kombo aus Crucio und Avada Kedavra erledigt ihr selbst große Gegnergruppen.

Ansonsten investiert lieber nur in die unverzeihlichen Flüche. Die verfluchen euer Ziel garantiert. Besonders Crucio ist nützlich und ihr könnt dank Crucio-Beherrschung gleich ganze Gegnerlager verfluchen.

Beide Zauberschulen zusammen wären Overkill, besonders da ihr auch in die allgemeinen Talente wie Blutfluch investieren solltet, mit dem alle verfluchten Gegner Schaden nehmen. Nur Fluch-Sappeur könnt ihr euch sparen. Die Heilung ist zu gering, als dass sich der Punkt lohnt.

Die beste Talent-Kombo

Sie besteht übrigens aus Crucio-Beherrschung und Avada-Kedavra-Beherrschung. Beides zusammen tötet selbst größte Gegneransammlungen.

Haupttalente

Unser Tipp: alles mitnehmen. Es gibt in dieser Kategorie wirklich keine schlechten Talente und ihr werdet keinen Punkt bereuen.

Nehmt anfangs vor allem Zaubereiwissen, Basiszauber-Beherrschung und Alte-Magie-Wurf-Expertise mit. Zaubereiwissen gibt euch mehr Flexibilität im Kampf, da ihr mehr Zauber ausrüsten könnt. Die Basiszauber-Beherrschung erleichtert euch Kombos, da die Abklingzeiten der Zauber schneller ablaufen und die Alte-Magie-Wurf-Expertise gibt euch starke Angriffe gegen Goblins und verzauberte Ritter, wenn ihr sie mit Expelliarmus entwaffnet.

Wenn ihr hier unbedingt sparen möchtet, dann setzt nur einen Punkt in Mega-Power-Stärke. Das reicht vollkommen aus, da ihr immer mehr als genug Tränke zur Heilung habt.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Schleichen

Wir trauern jedem Punkt hinterher, den wir hier versenkt haben. Besonders das letzte Talent des Baums.

Schleichen müsst ihr eigentlich nur in den wenigsten Quests, wie zum Beispiel für Mr. Moon bei der Demiguise Suche.

Schleichen müsst ihr eigentlich so gut wie nie im Spiel und die offenen Kämpfe machen sehr viel mehr Spaß. Petrificus-Totalus-Beherrschung haben wir bis auf wenige Ausnahmen nie benutzt. Denn Gegner stehen sehr selten wirklich nebeneinander und wenn sie es doch tun, dann schauen sie sich gegenseitig an, was das Anschleichen selbst voll verbessert zum Glücksspiel macht.

Raum der Wünsche

Hier ist alles optional. Tränke und Pflanzen sind zwar starke Werkzeuge, aber ihr solltet euch nicht zu sehr auf sie verlassen. Denn in einem längeren Dungeon werden euch schnell die Pflanzen ausgehen, wenn ihr euch zu sehr auf die begrenzten Ressourcen verlasst. Und ständig zum Raum der Wünsche zurückzukehren kann auf Dauer nervig werden.

Wenn ihr aber Spaß an Alchemie und Botanik habt, dann gibt es durchaus gute Talente hier. Dünger ist besonders empfehlenswert, mit dem ihr zwei chinesische Kaukohle beschwören könnt. Auch Upgrades für eure Tränke im Bereich Abklingzeit und Schaden sind sehr zu empfehlen.

Welche Talente und Talent-Kombos sind eure liebsten?