Zwar könnt ihr auch während des Kampfes eure Zauber wechseln, aber gut organisierte Zaubersets sparen euch eine Menge Arbeit.

In Hogwarts Legacy bekommt ihr schnell sehr viele Werkzeuge an die Hand. Nicht nur präsentiert euch das Spiel insgesamt 23 Zauber, darunter sogar die verbotenen Flüche, sondern auch ein paar Gegenstände, mit denen ihr euch um magische Kreaturen kümmern könnt. Da wird es leider sehr schnell knapp mit dem Platz auf euren Zaubersets. Wie ihr Platz spart und was ihr auf jeden Fall ausrüsten solltet, verraten wir euch hier.

Zauberslots erweitern und Zauber ausrüsten

Anfangs dürft ihr nur vier Zauber ausrüsten. Dies funktioniert, indem ihr auf dem Steuerkreuz nach rechts drückt und dann die Zauber den vier vorderen Buttons des Controllers zurordnet. Vier Slots reichen aber bei der Fülle von Zaubern lange nicht aus.

Neue Zaubersets könnt ihr schon früh freischalten. Investiert unbedingt ein paar Punkte. Sie machen euch das Leben leichter.

Deswegen solltet ihr so früh wie möglich das Talent Zauberwissen auswählen. Damit bekommt ihr jeweils Zugriff auf vier weitere Zauberslots. Das geht erst ab Stufe fünf, wenn ihr weit genug in der Geschichte vorangeschritten seid. Insgesamt könnt ihr dieses Talent drei Mal wählen und habt dann den Zugriff auf alle 16 Slots.

Zwischen den Zaubersets könnt ihr dann ganz leicht mit dem Steuerkreuz wechseln.

Welche Zauber lohnen sich und welche nicht

Aber trotzdem könnt ihr nicht alles ständig dabeihaben. Um zu entscheiden, was ihr euch auf die einzelnen Sets packt, solltet ihr die folgenden Punkte bedenken:

Gegen welchen Gegner tretet ihr an? Welche Zauber harmonieren miteinander? Welche Zauber sind nur außerhalb von Kämpfen nützlich?

Mit diesen drei Fragen ergeben sich die Zaubersets fast von allein.

Set gegen humanoide Gegner

Wenn ihr gegen Kobolde oder Zauberer kämpft, dann braucht ihr auf jeden Fall alle drei Farben. Rote offensive Zauber, blaue Bewegungszauber und Magie, die Ziele an Ort und Stelle stoppt, also Gelb. Nur so könnt ihr regelmäßig die Schilde brechen, mit denen sie sich schützen.

Humanoide Gegner könnt ihr mit unendlichen Kombos in der Luft halten, verwundbar machen und entwaffnen.

Als roten Zauber empfehlen wir Expelliarmus. Der fügt zwar wenig Schaden zu, aber macht fast alle Gegner hilflos. Zauberer können ohne ihren Stab nicht angreifen und bei Kobolden könnt ihr sogar ihre Waffen gegen sie einsetzen, wenn ihr Alte-Magie-Wurf-Expertise skillt. Damit erledigt ihr zumindest einfache Kobolde mit einem Schlag.

Zusätzlich solltet ihr zwei blaue Zauber ausrüsten, mit denen ihr Feinde in der Luft halten könnt, um eure Kombos zu verlängern. Wir empfehlen hier Accio und Flippendo. Mit Ersterem könnt ihr auch Gegner erwischen, die sich von erhöhten Positionen auf euch stürzen und mit einem Skillpunkt trifft der Zauber gleich mehrere Feinde.

Flipendo hat eine sehr niedrige Abklingzeit und ermöglicht euch unendliche Kombos. Zudem verflucht es Gegner, genau wie Expelliarmus, wenn ihr es skillt. Das lohnt sich, da Gegner dann mehr Schaden nehmen.

Nehmt als letztes Levioso. Der gelbe Zauber hält einen, und mit Skill sogar gleich mehrere Gegner hilflos in der Luft.

Set gegen Monster

Zu diesen Gegner zählen Tiere wie Spinnen, Inferi und Trolle. Während ihr Erstere locker mit dem vorher beschriebenen Set besiegen könnt, wird es bei den anderen schwieriger. Ihr benötigt vor allem Feuerschaden - und viele Hebezauber funktionieren nicht bei großen Gegnern.

Trolle könnt ihr nicht durch die Luft wirbeln. Da hilft nur voller Schaden.

Nehmt daher Confingo und Bombarda. Mit Ersterem zündet ihr Inferi an, die ansonsten immun gegen Schaden sind und Bombarda verursacht so ziemlich den höchsten Schaden.

Als blauen Zauber empfehlen wir euch Depulso. Monster umschwärmen euch gern und damit schafft ihr euch etwas Luft.

Nehmt als letztes Arresto Momentum. Es verlangsamt sogar Trolle, was nützlich ist, wenn ihr mal gegen mehrere kämpfen müsst. Außerdem könnt ihr damit auch Gegner verfuchen.

Die beiden letzten Sets

Nun habt ihr natürlich noch 8 Plätze frei. Zum einen würden wir euch ein Unterstützungs-Set empfehlen. Da könnt ihr Zauber reinpacken, die ihr zwar öfter braucht, aber nicht im Kampf. Darunter fallen zum Beispiel Lumos oder Desillusionierung. Falls ihr gerne Zauberwesen fangt, dann hat auch der Schnappsack hier seinen Platz.

Wingardium Leviosa könnt ihr euch übrigens sparen. Das wirkt ihr automatisch am Ende von Accio. Auch Reparo braucht ihr sehr selten.

Das letzte Set könnt ihr entweder mit den restlichen Zaubern füllen, die ihr gern benutzt, oder ihr macht es wie wir und packt hier alle unverzeihlichen Flüche rein. Trotz der langen Abklingzeiten könnt ihr mit der richtigen Kombo ganze Gegner-Camps auslöschen. Der Todesfluch tötet sogar Bosse mit einem Schlag. Für den absoluten Overkill könnt ihr noch Transformation dazu packen.

Was ihr fast gar nicht braucht

Alles was mit dem Raum der Wünsche und der Tierpflege zu tun hat, solltet ihr nicht unbedingt in eure Sets packen. Diese Zauber und Gegenstände benötigt ihr wirklich nur in besagtem Raum und solltet ihr dann nur temporär im Set haben. Ansonsten fehlt euch etwas die Flexibilität im Kampf oder ihr müsst ständig nützliche Zauber wie Lumos manuell herauskramen.

Habt ihr weitere strategische Tipps in Sachen Zauber-Sets?