Hogwarts Legacy zeigt erstmals, wie wir die bezaubernde Welt frei mit dem Besen erkunden können

Hogwarts Legacy wurde in einem neuen, sehr ausführlichen Gameplay-Showcase präsentiert. Gute 35 Minuten lang gab es neue Bereiche der Open World und haufenweise neue Details zu sehen. Darin verbergen sich natürlich auch viele neue Infos: Beispielsweise können wir wohl jederzeit unseren Besen rausholen und durch die Gegend fliegen. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, mit den verbotenen Flüchen zu experimentieren, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen.

Hogwarts Legacy: Seht euch hier 35 Minuten neues Gameplay an

Neues Showcase mit massig Gameplay: Beim gestrigen Hogwarts Legacy-Showcase gab es wirklich viel zu sehen. Sowohl die zauberhafte Spielwelt wurde gezeigt als auch einiges erklärt, die Macher*innen standen währenddessen Rede und Antwort.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.

Das steckt drin: Fast direkt zu Beginn wird gezeigt, wie der Besenflug funktioniert. Wir können in Hogwarts Legacy tatsächlich frei in der Spielwelt herumfliegen. Sowohl auf einem Besen als auch auf unseren fliegenden Reittieren.

Das wirkt ziemlich beeindruckend und funktioniert mit einer eigenen kleinen Gameplay-Mechanik: Je höher wir fliegen, desto mehr müssen wir auf die Geschwindigkeit achten. Es gibt auch verschiedene Besen und Upgrades dafür.

So sieht das dann in Aktion aus:

5:38 Hogwarts Legacy - Gameplay-Trailer zeigt Flüge mit dem Besen und dem Hippogreif

Zauberhafte Spielwelt: Die Open World in Hogwarts Legacy sieht ebenfalls wirklich beeindruckend aus. Sie ist offenbar nicht nur sehr weitläufig und vollgepackt, sondern überzeugt auch mit atmosphärischer Lichtstimmung. Es kann sogar schneien.

Dark Arts Battle Arena: Ihr bekommt die Gelegenheit, euch in Kampfarenen auszuprobieren. Eine davon lässt euch sogar verbotene Flüche wie Avada Kedavra ausprobieren, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen (die es im normalen Spiel wohl gibt). Allerdings ist die Dark Arts Battle Arena nur in der Deluxe- oder Collector's Edition enthalten, ihr müsstet dafür also extra zahlen.

8:53 Hogwarts Legacy - Die Dark Arts Battle Arena im Gameplay-Trailer

Mehr zu Hogwarts Legacy lest ihr in diesen GamePro-Artikeln:

Wollt ihr euch das komplette Showcase am Stück noch einmal ansehen, könnt ihr das hier tun:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wann kommt Hogwarts Legacy? Das dauert jetzt zumindest auf Last Gen noch etwas länger als geplant. Es gibt nämlich schon wieder eine Verschiebung, aber wann ihr spielen könnt, hängt auch von der Plattform ab, auf der ihr das tun wollt. PS5, Xbox Series S/X und PC können am 10. Februar 2023 loslegen, PS4 sowie Xbox One am 4. April 2023 und die Nintendo Switch am 25. Juli.

Wie findet ihr die einzelnen Details, was hat euch am Showcase am besten gefallen?