Horizon 2, Saints Row, Elden Ring und Co: Das Frühjahr 2022 hat viel zu viele coole Spiele

Seit der gamescom 2021-Opening Night Live gestern steht auch offiziell fest, dass Horizon Forbidden West erst nächstes Jahr erscheint. Genauer gesagt: Im Februar 2022. Bei derselben Show wurde auch das Saints Row-Reboot angekündigt. Das soll ebenfalls im Februar 2022 auf den Markt kommen. Genauso wie SIFU und Destiny 2: Witch Queen.

Das war aber natürlich noch lange nicht alles. Elden Ring, Rainbow Six: Extraction und Pokémon-Legenden: Arceus kommen zwar nicht im Februar, aber kurz davor, Ende Januar. Das macht es nicht unbedingt besser: Das Frühjahr 2022 ist extrem vollgepackt mit neuen Releases. Von denen wirken die meisten auch noch sehr vielversprechend.

Viele Verschiebungen: Ob sich die Saison für Videospiel-Launches generell verschiebt oder ob es an Corona und den damit einhergehenden Verschiebungen liegt, lässt sich natürlich nicht genau sagen. Fest steht aber, dass es momentan so aussieht, als würden sich im Frühjahr 2022 die Spiele-Veröffentlichungen ballen. Vor allem Ende Januar und im Februar sieht es für Fans gut aus. Oder schlecht, je nachdem, wie viel Zeit und Geld ihr so habt.

Im Januar kommen:

Im Februar kommen:

Dann gibt es da natürlich auch noch haufenweise Spiele, die "Anfang 2022" oder im 1. Quartal erscheinen sollen. Das wären zum Beispiel:

Außerdem kommen planmäßig auch noch Marvel's Midnight Suns und Pathfinder 2: Wrath of the Righteous (beide März 2022) und Stalker 2: Heart of Chernobyl (28. April 2022) im Frühjahr auf den Markt.

Dabei gibt es noch einige Titel, die auf ein konkretes Releasedatum warten und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass weitere Spiele verschoben werden. Sowohl ins Frühjahr 2022 rein als auch aus dem Frühjahr raus auf später. Ihr könnt also schon mal überlegen und das im Hinterkopf behalten, wenn ihr euren Jahresurlaub plant. Bei so vielen guten Titeln dürfte die Wahl manch einem aber schwer fallen.

Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten und bei welchen denkt ihr, dass sie noch verschoben werden?