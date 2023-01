Horizon-Multiplayer: Gameplay-Leak zeigt neuen stilisierten Look

Guerrilla Games baut seine beliebte Horizon-Marke mit gleich mehreren Spielen und einer TV-Serie ordentlich aus. Dazu zählt auch ein Online-Ableger im Stil von Monster Hunter World. Der Großteil der Informationen dazu stammt bislang zwar aus der Gerüchteküche, formt aber schon ein grobes Bild. So war in Stellenanzeigen bereits von einer “einzigartigen stilisierten Optik" die Rede. Was wir uns darunter vorstellen dürfen, verrät nun ein Leak auf auf Reddit.

Horizon-Multiplayer sieht nicht wie Forbidden West aus

Bei dem geleakten Material handelt es sich zum einen um eine Konzeptzeichnung von 2020, die in einem comichaften Stil einen Kampf zwischen gleich mehreren Charakteren und einem Maschinenmonster zeigt:

Link zum Twitter-Inhalt

Zum anderen gibt es über zwölf Minuten Gameplay-Materialaus einem Alpha-Build, in dem wir bereits sehen, wie Charaktere Monster bekämpfen und looten. Da das Video auf Reddit allerdings schon wieder entfernt wurde, haben wir es euch über den Tweet von Rebs Gaming angefügt:

Link zum Twitter-Inhalt

Aber Achtung! Auch wenn das geleakte Material durchaus zu den sonstigen Gerüchten passt, handelt es sich auch hierbei bis auf Weiteres nur um ein Gerücht. Außerdem spiegelt das Gameplay nicht den aktuellen Entwicklungsstand des Horizon-Multiplayers wider, sofern es denn wirklich echt ist.

Mehr zu Horizon:

So geht’s mit Horizon weiter

Das nächste Horizon-Spiel heißt Call of the Mountain und erscheint am 22. Februar für die PSVR 2. In unserer Preview erzählt euch Kollege Sebastian, was er beim Anspielen erlebt hat. Im folgenden Trailer bekommt ihr außerdem einen kleinen Eindruck zum Spiel:

0:38 Horizon - Call of the Mountain: Die Kämpfe des PSVR 2-Highlights sehen richtig gut aus!

Wer keine von Sonys neuen VR-Headsets sein Eigen nennt wird (das zeitgleich mit dem Spiel herauskommt), wird dafür am 19. April mit Burning Shores einen Story-DLC für Forbidden West erwarten dürfen. Außerdem sind weitere Spiele und eine Netflix-Serie in Arbeit, deren Release aber noch weit entfernt ist.

Was haltet ihr von dem stilisierten Look?