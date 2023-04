Horizon Forbidden West: Burning Shores Spielzeit - So lange braucht ihr für den DLC

So lange braucht ihr für die Story von Burning Shores.

Mit Burning Shores ist seit dem 19. April die Story-Erweiterung für Guerrillas post-postapokalyptisches Abenteuer Horizon Forbidden West erhältlich. Der DLC kostet 19,99 Euro und schickt euch diesmal als Jägerin Aloy in die Ruinen von Los Angeles. Wie lange euch die neue Story beschäftigen wird, verraten wir euch hier.

Spielzeit von Horizon Forbidden West: Burning Shores

Länge der Story: circa 8 Stunden

Story + Nebenaufgaben: 14 bis 15 Stunden

Zum Vergleich: Für die Story des Hauptspiels, also Horizon Forbidden West, haben wir 33 Stunden gebraucht. Wer das Abenteuer komplett erleben, also alle möglichen Nebenquests und -aktivitäten abschließen will, kommt hier auf circa 80 Spielstunden.

Das erwartet euch in Horizon Forbidden West: Burning Shores

1:06 Horizon Forbidden West: Burning Shores - Launch-Trailer gibt einen Ausblick auf das Spiel - Launch-Trailer gibt einen Ausblick auf das Spiel

In der Story-Erweiterung zu Horizon Forbidden West schlüpfen wir abermals in die Haut der jungen Jägerin Aloy, die hier in eine komplett neue Geschichte verstrickt wird.

Diesmal kämpfen wir uns mit Bogen, Speer und Co. durch die von Vulkanausbrüchen und Erdbeben gezeichneten Ruinen von Los Angeles und stellen uns einer neuen Bedrohung. Dabei machen wir natürlich wieder jagt auf allerhand angsteinflößende Maschinenwesen.

Wie ihr den Burning Shores-DLC überhaupt startet, erklären wir euch in diesen separaten GamePro-Guide:

Mehr zum Thema Horizon Forbidden West: So startet ihr den Burning Shores-DLC von Eleen Reinke

Neben einer neuen riesigen Map bringt Guerrilla außerdem viele neue Optionen für Barrierefreiheit ins Spiel, darunter ein Feature, das Menschen mit Angst vor tiefem Wasser helfen soll.

Achtung vor dem Kauf: Um den Burning Shores-DLC überhaupt erst starten und spielen zu können, müsst ihr die PlayStation 5-Version des Hauptspiels, also Horizon Forbidden West, abgeschlossen haben. Dafür müsst ihr 20 bis 25 Spielstunden einrechnen. Burning Shores ist zudem nicht auf der PS4 erhältlich.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Spielt ihr den DLC zu Horizon Forbidden West und wenn ja: Wie findet ihr die Erweiterung bis jetzt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.