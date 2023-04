Horizon Forbidden West: Zugwerfer nutzen in Burning Shore, so geht's

Den Zugwerfer könnt ihr in Burning Shores vielseitig einsetzen. Wie, erklären wir euch hier.

Wenn DLCs rauskommen, ist es manchmal schon eine ganze Weile her, dass wir das Hauptspiel gezockt haben. Da kommt es gerne mal vor, dass wir bestimmte Mechaniken bereits vergessen haben, bis wir uns in das neue Abenteuer stürzen. Geht es euch mit dem Zugwerfer im Burning Shores-DLC zu Horizon Forbidden West so? Für diesen Fall haben wir eine kleine Auffrischung für euch.

Zugwerfer ausrüsten und nutzen

Der Zugwerfer ist eins von Aloys Hilfsmitteln, das in vielen Situationen unverzichtbar ist.

Mit dem Tool könnt ihr...

euch in einen Greifpunkt einhaken und zu ihm hinziehen

Gegenstände zu euch heranziehen

marode Wände einreißen

euch zu eurem Mount ziehen

Ihr braucht das Werkzeug also gerade bei Kletterpassagen, beziehungsweise Rätselpassagen.

Und so rüstet ihr den Zugwerfer aus und werft ihn:

Nutzt zuerst die normale Zielfunktion mit L2, drückt dabei dann Dreieck, um auf den Zugwerfer umzuschalten. Wenn ihr ihn werfen wollt, drückt ihr einfach ganz normal R2, wie um zu schießen. Um etwas an euch heranzuziehen, müsst ihr die Taste während des Prozesses halten.

Kleiner Tipp: Wollt ihr die Interaktionspunkte besser sehen, an denen Aloy sich einhaken kann, hilft euch der Fokus, den ihr mit dem Drücken des rechten Sticks (R3) aktivieren könnt.

Falls ihr euch in der Luft beim Springen mit dem Zugwerfer irgendwo einhaken wollt, geht das folgendermaßen: Ihr springt mit X und drückt in der Luft erneut X, um euch einzuhaken und an den Punkt heranzuziehen.

Mit diesen Tipps müsstet ihr eigentlich alles wissen, was ihr eventuell in der Zwischenzeit vergessen habt. Schließlich ist es über ein Jahr her, dass Horizon Forbidden West erschienen ist. Inzwischen wissen wir außerdem, dass es nicht Aloys letztes Abenteuer sein wird. Für sie ist nämlich eine Trilogie geplant. Mehr darüber erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.