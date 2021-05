Horizon 2: Forbidden West - Diese Woche gibt es endlich Gameplay und neue Infos

Nachdem es in den vergangenen Monaten ziemlich ruhig um Horizon 2: Forbidden West geworden war, hat Entwickler Guerilla nun überraschende Neuigkeiten bekannt geben. Demnach soll noch in dieser Woche eine State of Play zum Spiel stattfinden, in dem es neue Infos zum PS5- und PS4-Titel geben wird. Das verriet das Studio auf Twitter. In der Ankündigung heißt es:

"Wir sind so aufgeregt, dass wir euch mehr zu Horizon 2: Forbidden West zeigen können. Begleitet uns an diesem Donnerstag, 27. Mai, auf eine sehr spezielle Reise in neue und unerforschte Lande."

Link zum Twitter-Inhalt

Datum und Uhrzeit der State of Play: 27. Mai 2021, 23 Uhr deutscher Zeit

27. Mai 2021, 23 Uhr deutscher Zeit Länge der State of Play: Ca. 20 Minuten

Erstmals Gameplay zu sehen: Konkrete Inhalte der Show wurden noch nicht genannt, allerdings wurde bereits von Sony bestätigt, dass erstmals Gameplay gezeigt werden wird, das ungefähr 14 Minuten dauern wird. Es wird sich also über die größte Infoladung zum Spiel seit der Ankündigung handeln.

Das wissen wir bislang zu Horizon 2

Wirklich viel bekannt ist nämlich noch nicht zur Fortsetzung des Spiels, das Anfang 2017 auf der PS4 für Furore sorgte. Fest steht bislang unter anderem, dass das Spiel wie der Vorgänger in einem postapokalyptischen Amerika spielen wird und darin das namensgebende Grenzgebiet "Forbidden West" eine wichtige Rolle einnimmt.

Die Map soll etwas größer sein als die von Teil 1, außerdem wird es neue Maschinenwesen und Stämme geben. Wenig überraschend spielt Jägerin Aloy erneut die Hauptrolle und muss sich mit zahlreichen neuen Gefahren herumschlagen, darunter etwa Superstürme, die für viele Zerstörungen in der Spielwelt verantwortlich sind.

Einen konkreten Release-Termin für Horizon 2 gibt es noch nicht, es gab bereits Gerüchte, dass dieser Termin erst im Jahr 2022 sein soll. Der Titel wird sowohl für die PS5 als auch noch für die PS4 erscheinen.

Was erhofft ihr euch von der State of Play?