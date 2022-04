Horizon Forbidden West: Neu entdeckter 'Glitch-Geheimgang' führt euch unter die Map

Horizon Forbidden West spielt, wie der Name bereits verrät, im verbotenen Westen. Allerdings gibt es in der Open-World einige Orte, die noch verbotener sind als der Rest der Spielwelt, denn zu diesen sollten wir eigentlich gar keinen Zugang haben. Einer dieser Orte ist ein kleine Öffnung in einem Berg im Nordwesten der Map. Was euch hier erwartet, macht klar, dass Aloy niemals einen Fuß in diese Höhle hätte setzen sollen.

Das befindet sich in der Glitch-Höhle

Guerilla Games patcht weiterhin fleißig, und Horizon Forbidden West ist ohnehin kein besonders verbuggtes Spiel, doch einige Glitches finden sich einfach in jeder Open-World. Das beweist ein Video von Reddit-User squidflowpro.

Das ist zu sehen: Aloy hüpft zunächst eine kleine Anhöhe hinauf, um von hier aus durch eine sonst unzugängliche Felsspalte zu gleiten. Im Inneren der Höhle wird schnell klar, dass die Umgebung hier nicht dafür gedacht war, betreten zu werden. Lediglich einige Felsvorsprünge hängen über dem gähnenden Nichts. Am Ende des Weges wartet nur noch der Abgrund, während über Aloy die komplette Map von Horizon Forbidden West schwebt.

Aloy kann hier minutenlang ungestört mit ihrem Gleiter schweben. Übrigens eine ideale Gelegenheit um eine entsprechende Trophäe freizuschalten. Aber seht euch das Abenteuer selbst an:

Was steckt hinter der Höhle? Handelt es sich hier um einen einfachen Glitch? Vielleicht, aber die Öffnung in den Berg ist doch ziemlich auffällig. Das legt die Vermutung nahe, dass es hier ursprünglich eine ausmodellierte Höhle hätte geben sollen, die im Laufe der Entwicklung jedoch gestrichen wurde. Manche Kommentare bringen gar ein mögliches DLC-Gebiet ins Gespräch.

Der neueste Patch für Horizon Forbidden West ist Update 1.09. Dieses beseitigt einige Bugs und Probleme im Spiel. In dem Download steckt zudem noch eine ganz andere Funktion, die von Guerilla nicht kommuniziert wurde: Über die Optionen könnt ihr jetzt die Aufhebe-Animation von Aloy abstellen, um das Einsammeln von Items extrem zu beschleunigen.

Habt ihr bisher lustige oder interessante Glitches in Horizon Forbidden West entdeckt?