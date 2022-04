Horizon Forbidden West: Mist, wir haben alle Aloys Geburtstag vergessen

"Hey, habt ihr gewusst, dass Aloy gestern Geburtstag hatte?". Mit diesen Worten hat Kollege Hannes heute Morgen die Redaktion begrüßt und sorgte damit bei allen anderen GamePros für überraschte Gesichtsausdrücke. Verdammt! Auch ich habe den Geburtstag der Heldin aus Horizon Forbidden West komplett vergessen. Aber so schlimm ist es eigentlich nicht, denn eigentlich habe ich noch 999 Jahre Zeit, bis ich ihr das erste Mal gratulieren muss.

Aloys Geburtsdatum und ihr ungefähres Alter

Aber Spaß beiseite: Die Lore von Horizon Zero Dawn und Forbidden West ist so detailliert ausgearbeitet, dass die Writer von Guerrilla sogar den genauen Geburtstag von Aloy niedergeschrieben haben. Wir finden das feierliche Datum im offiziellen Wiki zum Spiel.

Wann hat Aloy Geburtstag? Am 4. April im Jahr 3021 erblickt die Jägerin im Horizon-Universum das Licht der Welt. Sie feierte also gestern in 999 Jahren ihren Geburtstag.

Wie alt Aloy in den Spielen ist? Gute Frage, ihr konkretes Alter in Horizon Zero Dawn und Forbidden West kennen wir nicht. Es gibt aber genug Anhaltspunkte, um eine recht genaue Schätzung abzugeben (via Screenrant).

Aloys Alter ist demnach in Horizon Zero Dawn: Zwischen 18 und 19

Und in Forbidden West: Zwischen 19 und 20

Hier könnt ihr euch übrigens noch einmal den Launch-Trailer von Forbidden West ansehen:

Mehr zu Horizon Forbidden West:

Zur Erklärung: Der Prolog von Horizon Zero Dawn beginnt zu Aloys Geburt im Jahr 3021. Ihren ersten Focus (also den schlauen Scanner an ihrem Ohr) erhält sie im Alter von sechs Jahren. Während des Prologs macht die Story einen Zeitsprung von zwölf Jahren, was bedeutet, dass Aloy 18 Jahre alt sein muss, wenn die Hauptgeschichte von Zero Dawn beginnt.

Es ist unklar, über welchen Zeitraum sich die Ereignisse des ersten Serienteils erstrecken. Wie Screenrant schreibt, spekulieren einige Fans, dass sich die Story des Spiels über ein Jahr zieht. Aloy dürfte zum Ende der Geschichte von Zero Dawn demnach circa 19 Jahre alt sein.

Die Geschichte von Horizon Forbidden West setzt bekanntermaßen ein halbes Jahr nach dem Ende von Zero Dawn an. Aloy könnte im Sequel also zwischen 19 und 20 Jahre alt sein.

Hattet ihr Aloys Geburtstag auf dem Schirm? Seid ehrlich! Und verratet uns außerdem, was ihr ihr schenken würdet. Vielleicht ja eine Ausgabe der GamePro, denn es wäre nicht verwunderlich, wenn Aloy Videospiele mögen würde.