Horizon Forbidden West: Neuer Trailer zeigt 3 coole Maschinen, darunter eine fiese Schlange

Im neuen Trailer zur Horizon Zero Dawn-Fortsetzung werden wir einmal mehr in die wunderschöne, aber gefährliche Welt des Verbotenen Westens entführt. Star der Show ist dabei dieses Mal nicht unbedingt Aloy, sondern vielmehr drei besonders coole Maschinen, die uns in Horizon Forbidden West zum ersten Mal begegnen – und terrorisieren – werden. Darunter ist eine fiese Schlange. Wir verraten euch, was es zu sehen gibt.

Drei Maschinen im Fokus

Darum geht es: Am 18. Februar 2022 geht Aloys Abenteuer in Horizon Forbidden West weiter. Dabei verschlägt es die Heldin in den namensgebenden Verbotenen Westen. Dieser hält, wie wir bereits in anderen Trailern gesehen haben, eine Vielzahl an cool designten neuen Gegnern für uns bereit. Der neue Trailer stellt drei von ihnen ins Rampenlicht.

Der Trailer fokussiert sich auf drei Maschinen: Wir beobachten den "Rollerback", der sich wie ein Gürteltier durch die Landschaft rollt, den Sonnenflügel – eine besonders anmutige vogelähnliche Maschine mit glänzenden Flügeln, und eine fiese Schlange namens "Slitherfang", die wie im PlayStation-Blog verraten wird, Gift spuckt.

Das neue Videomaterial zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und schön die neuen Gebiete sind. Wir sehen versunkene Ruinen, tiefe Wälder und weiten Wüstensand. Jedes Areal wird mit stimmungsvoller Beleuchtung in Szene gesetzt. Der Trailer konzentriert sich aber auch darauf, darzustellen, dass überall Gefahren lauern. Jede der Maschinenarten lebt in ihrem eigenen Terrain und bewacht dieses. Wenn wir an die versteckten Schätze wollen, müssen wir erst einmal an ihnen vorbei.

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen:

Mehr zu Horizon Forbidden West:

Neben den drei genannten Maschinen haben auch zahlreiche andere ihren Auftritt. Wir wissen zudem bereits, dass Aloy in ihrem nächsten Abenteuer jede Menge neue Tricks auf Lager hat, um sich den bedrohlichen Gegnern zu stellen. Forbidden West erscheint für PS4 und PS5.

Welche neue Maschine ist bisher euer Favorit?