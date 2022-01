Horizon Forbidden West-Trailer zeigt die Stämme und sie sehen ziemlich cool aus

Das neue Jahr startet genauso, wie das alte geendet hat, nämlich mit einem Video zu Horizon Forbidden West. Guerilla hat auf dem PlayStation-Blog ein weiteres Video veröffentlicht, dass nicht wie sonst auf Action ausgelegt ist, sondern sich vielmehr den Einwohnern des Verbotenen Westens und ihren Bräuchen widmet.

Fremde und vertraute Stämme im Grenzland

Egal, in welche Region sich Aloy begibt, überall erwarten sie neue Bündnisse sowie tödliche Feinde. Die Stämme zeichnen sich durch ihre individuellen Eigenheiten aus, genau wie die Gebiete, in denen sie leben.

Alle Stämme im Überblick gibt es im neuen Video zu sehen:

Folgende Stämme und Gebiete sind im Video zu sehen:

Grenzsiedlungen der handwerklich begabten Oseram

Grenzsiedlungen der Oseram in ihrer geschützten Stadt

Verderbte Felder der naturverbundenen Utaru in Reinklang

Klanlanden der verfeindeten Tenakth

Die Stämme haben sich auf ein unsicheres Bündnis geeinigt, da ein gemeinsamer Feind den Frieden zu bedrohen scheint. In den Ländereien, in denen die Stämme beheimatet sind, sind vereinzelt Maschinen zu sehen. Im Trailer ist außerdem ein Stamm zu sehen, der sich die roboterhaften Tiere zunutze gemacht hat und auf ihnen durch den Verbotenen Westen reitet.

Release und weitere Infos zu Horizon Forbidden West

Wann erscheint Horizon Forbidden West nochmal? Das neue Abenteuer von Aloy beginnt am 18. Februar 2022. Die Voraussetzung ist, dass ihr eine PS4 oder PS5 habt, denn Horizon Forbidden West erscheint PS-exklusiv.

Weitere News zu Horizon Forbidden West in der Übersicht:

Die Welt aus Horizon in VR

Neben Horizon Forbidden West arbeitet Guerilla zusammen mit Firesprite Games an Horizon Call of the Mountain. Doch hierbei handelt es sich nicht um eine weitere Reise von Aloy, sondern einem eigenständigen VR-Titel für Sonys neuste PSVR 2-Hardware.

Aloy soll zwar im Spiel vorkommen, doch der Titel wird eine neue Hauptfigur einführen. Doch leider gibt es keine Informationen zu einem Releasetermin. Ebenso wenig wissen wir, wann die PSVR 2 erscheint. Alle Infos zur Ankündigung des Titels findet ihr im entsprechenden GamePro-Artikel.

