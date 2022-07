Game Pass: Mein top Entspannungs-Spiel ist klammheimlich im Service gelandet

Kennt ihr das, wenn die Gedanken einfach nicht zur Ruhe kommen - gar nicht unbedingt, weil man Sorgen hat, sondern einfach, weil viel los ist? In diesem Momenten ist mir manchmal sogar Stardew Valley zu stressig und dann stürze ich mich in die Hausrenovierung mit House Flipper.



Während ich meine Vision von einem neuen Zuhause entwickle und dabei manchmal so gestalte, wie es mir selbst gefällt, aber oft auch lieber völlig wilde Stile ausprobiere, werde ich völlig vom Alltag abgelenkt. Zu tun gibt es bei en Projekten immer genug. Auf die Vorlieben der Interessent*innen höre ich dabei manchmal gar nicht so stark, wie das Spiel es von mir will.



Diese sind ohnehin teilweise sehr merkwürdig und wann sie mit dem Haus zufrieden sind, macht nicht immer Sinn. Zudem ist das Platzieren von Gegenständen manchmal etwas fummlig und nicht alle Mechaniken wirken ganz stimmig. Trotzdem sind die Renovierunghäuser für mich ein wunderbarer Ort, um mich völlig zu verlieren und abzuschalten. Einfach ein beruhigendes Gute Laune-Spiel für mich.