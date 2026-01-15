Hytale: Alle Werkbänke herstellen – Mit diesen 12 Crafting-Stationen baut ihr Rüstungen, Tränke und Co.

Um in Hytale zu craften, braucht ihr verschiedene Werkbänke und Crafting-Stationen. So baut ihr sie für eure Basis!

Maximilian Franke
15.01.2026 | 17:30 Uhr

Hytale ist kürzlich in den Early Access gestartet und begeistert schon jetzt so viele Fans, dass zwei weitere Jahre Entwicklungszeit bereits finanziert sind. Um in dieser Zeit am Ball zu bleiben, müsst ihr natürlich craften, was das Zeug hält. Dafür braucht ihr verschiedene Werkbänke und wie ihr die herstellt, erfahrt ihr hier.

Wie funktionieren Werkbänke in Hytale?

Um Gegenstände herzustellen, braucht ihr eine Werkbank. In Hytale gibt es allerdings insgesamt acht Varianten, plus vier weitere Stationen, und jede ist wiederum für das Zusammenschrauben anderer Items zuständig. Um die besonderen Werkbänke herzustellen, braucht ihr aber erst einmal eine ganz normale.

Video starten 2:22 Hytale: Trailer zeigt Gameplay der mittlerweile eingestellten Minecraft-Alternative

Glücklicherweise ist die auch kein allzu großes Problem, denn ihr benötigt lediglich 3 Steine und 4 Baumstämme (Stones & Tree Trunks). Habt ihr das gute Stück in eurer Basis platziert, könnt ihr die anderen Versionen daran herstellen.

Anmerkung: Da Hytale aktuell nicht offiziell auf Deutsch unterstützt wird, verwenden wir die englischen Itemnamen, damit ihr euch leichter zurechtfindet.

Alle Werkbänke und ihre Herstellungsrezepte in Hytale

Workbench
eure erste Werkbank für Startitems und Werkzeuge		4x Tree Trunks
3x Stones
Alchemist’s Workbench
für Tränke		20x Stones
10x Bone Fragment
10x Venom Sac5x Gold Ingot
Arcanist’s Workbench
für Magie und Teleporter		30x Linen Scraps
20x Essence of the Void
10x Thorium Ingots
Armorer’s Workbench
für Rüstungen		10x Tree Trunks
2x Copper Ingot
5x Stones
Builder’s Workbench
für Items zum Bauen		6x Tree Trunks
3x Stones
Farmer’s Workbench
für Nahrungs- und Pflanzen-Items		20x Plant Fiber
6x Tree Trunks
Furniture’s Workbench
für Möbel und Deko		6x Tree Trunks
4x Stones
Salvager’s Workbench
für Wiederverwertung von Items		6x Iron Ingots
5x Tree Trunks5x Stones

Mit diesen acht Werkbänken seid ihr schon einmal gut dabei. Es gibt aber noch vier weitere Crafting-Stationen, die zwar technisch gesehen keine Werkbänke sind, aber letztlich genauso funktionieren.

So stellt ihr weitere Crafting-Stationen her

Blacksmith’s Anvil
für Upgrades und Reparaturen		10x Tree Trunks
5x Stones
2x Copper Ingots
Chef’s Stove
zum Kochen von Essen		10x Tree Trunks
5x Stones
2x Copper Ingots
Furnace
zum Schmelzen von Erzen		6x Tree Trunks
6x Stones
Tanning Rack
zum Gerben von Leder		6x Tree Trunks
3x Stones
3x Light Hide

Habt ihr alle Crafting-Stationen in eurer Basis gebaut, seid ihr für eure kommenden Abenteuer im neuen Minecraft-Like erstmal ziemlich gut gerüstet.

Was denkt ihr: Spielt ihr Hytale und wie gefällt euch die neue Minecraft-Alternative?

