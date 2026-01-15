Hytale: Alle Werkbänke herstellen – Mit diesen 12 Crafting-Stationen baut ihr Rüstungen, Tränke und Co.

Hytale ist kürzlich in den Early Access gestartet und begeistert schon jetzt so viele Fans, dass zwei weitere Jahre Entwicklungszeit bereits finanziert sind. Um in dieser Zeit am Ball zu bleiben, müsst ihr natürlich craften, was das Zeug hält. Dafür braucht ihr verschiedene Werkbänke und wie ihr die herstellt, erfahrt ihr hier.
Wie funktionieren Werkbänke in Hytale?
Um Gegenstände herzustellen, braucht ihr eine Werkbank. In Hytale gibt es allerdings insgesamt acht Varianten, plus vier weitere Stationen, und jede ist wiederum für das Zusammenschrauben anderer Items zuständig. Um die besonderen Werkbänke herzustellen, braucht ihr aber erst einmal eine ganz normale.
Glücklicherweise ist die auch kein allzu großes Problem, denn ihr benötigt lediglich 3 Steine und 4 Baumstämme (Stones & Tree Trunks). Habt ihr das gute Stück in eurer Basis platziert, könnt ihr die anderen Versionen daran herstellen.
Anmerkung: Da Hytale aktuell nicht offiziell auf Deutsch unterstützt wird, verwenden wir die englischen Itemnamen, damit ihr euch leichter zurechtfindet.
Alle Werkbänke und ihre Herstellungsrezepte in Hytale
|Workbench
eure erste Werkbank für Startitems und Werkzeuge
|4x Tree Trunks
3x Stones
|Alchemist’s Workbench
für Tränke
|20x Stones
10x Bone Fragment
10x Venom Sac5x Gold Ingot
|Arcanist’s Workbench
für Magie und Teleporter
|30x Linen Scraps
20x Essence of the Void
10x Thorium Ingots
|Armorer’s Workbench
für Rüstungen
|10x Tree Trunks
2x Copper Ingot
5x Stones
|Builder’s Workbench
für Items zum Bauen
|6x Tree Trunks
3x Stones
|Farmer’s Workbench
für Nahrungs- und Pflanzen-Items
|20x Plant Fiber
6x Tree Trunks
|Furniture’s Workbench
für Möbel und Deko
|6x Tree Trunks
4x Stones
|Salvager’s Workbench
für Wiederverwertung von Items
|6x Iron Ingots
5x Tree Trunks5x Stones
Mit diesen acht Werkbänken seid ihr schon einmal gut dabei. Es gibt aber noch vier weitere Crafting-Stationen, die zwar technisch gesehen keine Werkbänke sind, aber letztlich genauso funktionieren.
So stellt ihr weitere Crafting-Stationen her
|Blacksmith’s Anvil
für Upgrades und Reparaturen
|10x Tree Trunks
5x Stones
2x Copper Ingots
|Chef’s Stove
zum Kochen von Essen
|10x Tree Trunks
5x Stones
2x Copper Ingots
|Furnace
zum Schmelzen von Erzen
|6x Tree Trunks
6x Stones
|Tanning Rack
zum Gerben von Leder
|6x Tree Trunks
3x Stones
3x Light Hide
Habt ihr alle Crafting-Stationen in eurer Basis gebaut, seid ihr für eure kommenden Abenteuer im neuen Minecraft-Like erstmal ziemlich gut gerüstet.
Was denkt ihr: Spielt ihr Hytale und wie gefällt euch die neue Minecraft-Alternative?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.