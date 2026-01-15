Hytale: Alle Werkbänke herstellen – Mit diesen 12 Crafting-Stationen baut ihr Rüstungen, Tränke und Co.

So baut ihr alle Werkbänke in Hytale.

Hytale ist kürzlich in den Early Access gestartet und begeistert schon jetzt so viele Fans, dass zwei weitere Jahre Entwicklungszeit bereits finanziert sind. Um in dieser Zeit am Ball zu bleiben, müsst ihr natürlich craften, was das Zeug hält. Dafür braucht ihr verschiedene Werkbänke und wie ihr die herstellt, erfahrt ihr hier.

Wie funktionieren Werkbänke in Hytale?

Um Gegenstände herzustellen, braucht ihr eine Werkbank. In Hytale gibt es allerdings insgesamt acht Varianten, plus vier weitere Stationen, und jede ist wiederum für das Zusammenschrauben anderer Items zuständig. Um die besonderen Werkbänke herzustellen, braucht ihr aber erst einmal eine ganz normale.

Glücklicherweise ist die auch kein allzu großes Problem, denn ihr benötigt lediglich 3 Steine und 4 Baumstämme (Stones & Tree Trunks). Habt ihr das gute Stück in eurer Basis platziert, könnt ihr die anderen Versionen daran herstellen.

Anmerkung: Da Hytale aktuell nicht offiziell auf Deutsch unterstützt wird, verwenden wir die englischen Itemnamen, damit ihr euch leichter zurechtfindet.

Alle Werkbänke und ihre Herstellungsrezepte in Hytale

Workbench

eure erste Werkbank für Startitems und Werkzeuge 4x Tree Trunks

3x Stones Alchemist’s Workbench

für Tränke 20x Stones

10x Bone Fragment

10x Venom Sac5x Gold Ingot Arcanist’s Workbench

für Magie und Teleporter 30x Linen Scraps

20x Essence of the Void

10x Thorium Ingots Armorer’s Workbench

für Rüstungen 10x Tree Trunks

2x Copper Ingot

5x Stones Builder’s Workbench

für Items zum Bauen 6x Tree Trunks

3x Stones Farmer’s Workbench

für Nahrungs- und Pflanzen-Items 20x Plant Fiber

6x Tree Trunks Furniture’s Workbench

für Möbel und Deko 6x Tree Trunks

4x Stones Salvager’s Workbench

für Wiederverwertung von Items 6x Iron Ingots

5x Tree Trunks5x Stones

Mit diesen acht Werkbänken seid ihr schon einmal gut dabei. Es gibt aber noch vier weitere Crafting-Stationen, die zwar technisch gesehen keine Werkbänke sind, aber letztlich genauso funktionieren.

So stellt ihr weitere Crafting-Stationen her

Blacksmith’s Anvil

für Upgrades und Reparaturen 10x Tree Trunks

5x Stones

2x Copper Ingots Chef’s Stove

zum Kochen von Essen 10x Tree Trunks

5x Stones

2x Copper Ingots Furnace

zum Schmelzen von Erzen 6x Tree Trunks

6x Stones Tanning Rack

zum Gerben von Leder 6x Tree Trunks

3x Stones

3x Light Hide

Habt ihr alle Crafting-Stationen in eurer Basis gebaut, seid ihr für eure kommenden Abenteuer im neuen Minecraft-Like erstmal ziemlich gut gerüstet.

Was denkt ihr: Spielt ihr Hytale und wie gefällt euch die neue Minecraft-Alternative?