Minecraft-Alternative Hytale verkauft sich schon vor Early Access-Release wie warme Semmeln - hat das Budget für 2 Jahre schon reingeholt

Die Vorfreude auf Hytale ist groß genug, dass viele Fans schon vor Release zuschlagen.

Um ein Haar wäre Hytale womöglich nie erschienen, aber das Ruder konnte noch einmal rumgerissen werden. Heute startet die Early Access-Phase des mit Spannung erwarteten Survival- und Crafting-Spiels, das an Minecraft erinnert. Der Vorverkauf hat jetzt schon so viel Geld in die Kassen gespült, dass die Entwicklung erst einmal gesichert ist.

Hytale geht heute in den Early Access und ist jetzt schon ein Erfolg

Die Fans und Macher*innen von Hytale haben eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich. Das vielversprechende Projekt mit starkem Community-Fokus wurde erst aufgekauft und dann nach langer Entwicklungszeit einfach eingestampft. Jetzt konnten die ursprünglichen Entwickler*innen ihr Baby aber zurückkaufen und veröffentlichen Hytale heute, am 13. Januar, in einer frühen Early Access-Version.

Wer will, kann das Klötzchen-Spiel mit starkem Survival-Touch also ab heute schon einmal im Early Access ausprobieren. Bereits im Vorfeld wurden verschiedene Abstufungen angeboten, mit denen sich die Fans Zutritt verschaffen und das Projekt unterstützen können. Die folgenden Editionen gibt und gab es im Pre-Purchase:

Standard Edition: 23.99 US-Dollar

Supporter Edition: 41.99 US-Dollar

Founder's Edition: 83.99 US-Dollar

Der Hytale-Vorverkauf lief offenbar extrem gut. So gut, dass der Schöpfer Simon in einem Tweet freudig erklärt hat, mit den Einnahmen seien die nächsten zwei Jahre Arbeit an dem Spiel gesichert:

"Es freut mich, verkünden zu dürfen, dass wir offiziell die nächsten zwei Jahre an Entwicklungskosten durch Vorverkäufe gesichert haben. Kombiniert mit meinem persönlichen Einsatz von zehn Jahren, sieht es für die Zukunft sehr stark aus. Danke für all euren Support. Hytale ist gerettet. Wir sind fast zuhause."

Wie viel Einnahmen durch die Vorverkäufe genau erzielt wurden, bleibt unklar. Es werden auch keine Angaben zu den Verkaufszahlen gemacht. Aber immerhin verrät der Schöpfer von Hytale, dass aktuell über 50 Personen an dem Spiel arbeiten.

Den Early Access von Hytale gibt es zunächst nur für den PC. Aktuell wird noch davor gewarnt, dass es sich dabei um eine sehr frühe Version handelt. Bugs und fehlende Features sind zu erwarten. Und auch was Accessibility angeht, steht noch einiges aus. Momentan gibt es beispielsweise noch nicht einmal Controller-Support.

Wann Hytale als fertige 1.0-Version erscheint, steht aktuell noch in den Sternen. Es dürfte noch eine ganze Weile dauern. Aber angesichts der mehr als turbulenten Entwicklungsgeschichte wirkt es umso erfreulicher, dass jetzt überhaupt eine spielbare Version veröffentlicht werden kann. Es sah lange Zeit eher danach aus, als müsste man die Hoffnung darauf komplett begraben.

