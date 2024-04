'Ich will eine Fortsetzung, Mann!': Assassin's Creed Origins-Darsteller will erneut in Bayeks Rolle schlüpfen - eine gute Idee? Was meint ihr?

In Assassin's Creed Origins ist Bayek die Hauptfigur.

Assassin's Creed Origins zählt mit zu den besten und beliebtesten Teilen der Videospielreihe von Ubisoft. Da liegt der Wunsch nach einer Fortsetzung nahe. Seit dem Release 2017 diskutieren aber nicht nur Fans darüber. Auch Abubakar Salim, der Hauptfigur Bayek im Spiel verkörpert, gab in einem Interview jetzt überaus begeistert zu, dass er sich eine Fortsetzung wünscht.

'Bayek' selbst hofft auf sein Comeback

Auch wenn AC Origins mittlerweile gut sieben Jahr her ist, hat der britische Schauspieler Abubakar Salim noch nicht wirklich damit abgeschlossen. Viel mehr hat ihn der Einblick in die Videospielbranche dazu verleitet, mit Surgent Studios (früher Silver Rain Games) sogar selbst in die Spieleentwicklung einzusteigen. So nimmt er beim kommenden Action-Plattformer Tales of Kenzera: ZAU etwa die Rolle des Directors ein.

In einem Interview mit Den of Geek, das sich vor allem um ihn und Tales of Kenzera dreht, spricht er aber auch über seine Arbeit an Assassin's Creed Origins. Darin äußert er sich sehr motiviert darüber, dass er "zu 100 Prozent dabei wäre", wenn Ubisoft ihn noch einmal als Bayek von Siwa zurückholen will.

Ich will eine Fortsetzung, Mann. [...] Ich denke, es ist eines dieser Dinge, bei denen es sich einfach nicht so anfühlte, als wäre die Geschichte schon fertig.“ Abubakar Salim via DenOfGeek

Er hat sogar schon eine Vorstellung davon, wohin es uns in AC Origins 2 verschlagen könnte. Ägypten ist zwar eine schöne und reizvolle Welt, er geht aber eher das von aus, dass Griechenland für die Geschichte Sinn ergeben würde – auch wenn er sich bewusst ist, dass es mit AC Odyssey bereits aufgegriffen wurde.

Nach dem Interview war das Thema für ihn aber noch nicht erledigt. Auf X (ehemals Twitter) sprach er weiter über die Fortsetzung und witzelte auch etwas herum, wenn man weiß, dass er bereits selbst ein transmediales Studio gegründet hat:

...vielleicht sollte ich einfach selbst eine Fortsetzung von Assassin's Creed Origins machen... Und die Welt von Raised by Wolves weiterführen... Und wo wir schon mal hier sind, lasst uns über Jak & Daxter reden. Ich sollte einfach ein Studio gründen.... Abubakar Salim via X

Wünscht ihr euch eine Fortsetzung von Origins?

Mit diesem Wunsch hat Abubakar Salim klar einen Nerv getroffen. In den Kommentaren überschlagen sich die AC-Fans vor Begeisterung:

Ich werde da sein, egal was passiert. Ich kann nicht glauben, dass sie nicht zu dieser erstaunlichen Reihe von Charakteren zurückgekehrt sind, um die Reise fortzusetzen. Jemand hat sogar eine Petition gestartet… Wollt ihr eine Fortsetzung von AC ORIGINS? WER IST DABEI?? Kommt schon!

Aber nicht nur die Community wäre sofort dabei, auch Aya-Darstellerin Alix Wilton Regan meldete sich nach Salims Aussage zu Wort und ist voll und ganz seiner Meinung:

Also @Abzybabzy sagte es im Print. Und ich sage es jetzt hier [online], weil ich weiß, dass ihr es alle fühlt. Und Mann, wir fühlen es auch... Die Geschichte von Aya & Bayek ist unvollendet. Wir sind bereit, wenn ihr es seid @Ubisoft. AlixWiltonRegan via X

Aber seht ihr das alle auch so?

Stimmt mit ab und schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare.

Wie wahrscheinlich ist ein AC Origins 2?

Achtung, die zwei folgenden Absätze enthalten Spoiler zum Ende von Assassin's Creed Origins und dem ersten DLC The Hidden Ones!

In der Tat fühlte sich das Ende des Hauptspiels etwas unfertig an. Nachdem Bayek und Aya ihre Ehe aufgeben, um getrennt voneinander als "Die Verborgenen" das Unheil in der Welt zu bekämpfen, geht die Geschichte der Bruderschaft an sich ja erst richtig los. Wir erleben zwar noch, wie Aya Julius Caesar tötet, unsere Reise mit Bayek endet dort aber – vorerst...

Denn das änderte sich bereits mit dem ersten DLC "The Hidden Ones", in dem die Geschichte der Verborgenen aus Sicht von Bayek ein wenig fortgeführt wird. Darin gerät er auf der Sinai-Halbinsel in einen Konflikt zwischen den römischen Besatzern und heimischen Rebellen.

1:24 Assassin's Creed: Origins - Launch-Trailer bereitet auf Story-DLC "Die Verborgenen" vor - Launch-Trailer bereitet auf Story-DLC "Die Verborgenen" vor

So gesehen könnten wir die DLCs schon als Comeback bezeichnen, wenn auch nur in kleiner Form. Das ändert aber nichts daran, dass die Gründung der Bruderschaft, die die Grundlage des Assassinen-Ordens legt, noch weiter aufgegriffen werden könnte.

Auf ein Origins 2 brauchen wir aber dennoch vorerst wohl nicht hoffen. Bis auf Weiteres deutet nichts darauf hin, dass eine richtige Fortsetzung geplant ist.

Ganz abschreiben müssen wir Bayek und Aya aber vielleicht dennoch nicht. Mit Assassin's Creed Infinity, einer Art Spiele-Hub für die Marke, möchte Ubisoft uns in Zukunft auch kleinere Abenteuer bereitstellen, die auch auf alten Spielen der Reihe aufbauen könnten.