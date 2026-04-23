Assassin’s Creed Black Flag Resynced - Release-Termin des Remakes jetzt offiziell: Edward verrät Datum höchstpersönlich

Schon bald stechen wir mit Edward Kenway wieder in See.

Lange hat's gedauert, aber jetzt hat Ubisoft endlich die Katze, äh Edward, aus dem Sack gelassen. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde Assassin's Creed Black Flag Resynced, das Remake zu Assassin's Creed 4: Black Flag, offiziell vorgestellt. Dabei hat Ubisoft aber nicht nur erstes Gameplay gezeigt, sondern Edward Kenway höchstpersönlich hat auch direkt den Release-Termin verraten.

In wenigen Wochen kehrt Captain Kenway zurück

Ubisoft hat das Remake ganz frisch in einer rund 30-minütigen Präsentation vorgestellt. Dabei bekamen wir niemand Geringeren als Matt Ryan, den Darsteller und die englische Stimme von Protagonist Edward Kenway, zu Gesicht. Bevor er uns das Spiel genauer vorstellte, beantwortete er die Frage, die Fans schon so lange unter den Nägeln brennt: Wann erscheint Resynced denn nun? Seine Antwort: am 9. Juli (der Leak war also richtig).

Wann erscheint AC Black Flag Resynced? am 9. Juli 2026 (Dienstag)

am 9. Juli 2026 (Dienstag) Für welche Plattformen? PS5, Xbox Series X/S, PC (Ubisoft Connect, Steam, Epic Games)

13:53 Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Autoplay

Wir müssen uns also nicht bis zum Herbst gedulden, wo viele große Spiele herauskommen, sondern nur noch wenige Wochen – GTA 6 sei Dank?!

Natürlich war das Release-Datum nicht die einzige Information, die Matt Ryan im Gepäck hatte. In der Präsentation gingen er und einige Entwickler von Assassin's Creed Black Flag Resynced näher auf das Spiel ein – auch ein paar Details davon wurden schon vorab geleakt.

So hat Ubisoft etwa aus dem Action-Adventure kein RPG gemacht, sondern sich darauf konzentriert, das ohnehin schon großartige Spiel von Grund auf zu verbessern. Das betrifft sowohl die Grafik, die Systeme wie etwa das Schleich- und Kampfsystem, als auch die Inhalte. Es gibt nämlich nicht nur neue Charaktere und Missionen – dafür wurden weder DLCs noch der Multiplayer übernommen. An der Modern Day-Story wurde dagegen ein wenig gewerkelt.

Wollt ihr es genauer wissen, empfehlen wir euch Jonas' Video zur Enthüllung oben, denn darin geht er auf all die Verbesserungen und Neuerungen ein. Ein paar Vergleichsbilder zum Original sind auch dabei.

Ansonsten solltet ihr weiter auf GamePro die Augen offen halten, da wir Assassin's Creed Black Flag Resynced aktiv begleiten werden. Ihr könnt euch zum Beispiel direkt die Systemanforderungen für den PC und die Deluxe sowie Collector's Edition anschauen. Und vergesst die Twitch Drops nicht.

Nach der Enthüllung des Remakes: Was ist bisher euer Gefühl zu Resynced? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.